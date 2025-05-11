В Тюмени водитель без прав врезался на автомобиле надземный пешеходный переход на улице Монтажников. Он бросил машину и скрылся, а после ДТП сам пришел в Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Автомобиль Mitsubishi въехал в опору надземного пешеходного перехода на улице Монтажников. Водитель не справился с управлением автомобилем и скрылся с места аварии, бросив машину. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — уточнили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Автомобилиста привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав и за повреждение дорожных сооружений. Сам мужчина объяснил, что сбежал с места аварии, так как испугался, ведь у него нет прав. Если будет установлен тяжелый вред здоровью пассажира, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.
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