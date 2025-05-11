11 мая 2025

В Тюмени водитель без прав врезался в надземный переход и сбежал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы
В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы Фото:

В Тюмени водитель без прав врезался на автомобиле надземный пешеходный переход на улице Монтажников. Он бросил машину и скрылся, а после ДТП сам пришел в Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Автомобиль Mitsubishi въехал в опору надземного пешеходного перехода на улице Монтажников. Водитель не справился с управлением автомобилем и скрылся с места аварии, бросив машину. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Автомобилиста привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав и за повреждение дорожных сооружений. Сам мужчина объяснил, что сбежал с места аварии, так как испугался, ведь у него нет прав. Если  будет установлен тяжелый вред здоровью пассажира, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.

Пассажира госпитализировали.
Пассажира госпитализировали.
Фото:

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В Тюмени водитель без прав врезался на автомобиле надземный пешеходный переход на улице Монтажников. Он бросил машину и скрылся, а после ДТП сам пришел в Госавтоинспекцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Автомобиль Mitsubishi въехал в опору надземного пешеходного перехода на улице Монтажников. Водитель не справился с управлением автомобилем и скрылся с места аварии, бросив машину. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Автомобилиста привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав и за повреждение дорожных сооружений. Сам мужчина объяснил, что сбежал с места аварии, так как испугался, ведь у него нет прав. Если  будет установлен тяжелый вред здоровью пассажира, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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