Субподрядной компании, работающей на строящейся поликлиники в центре Кургана, грозят крупными штрафами. По одной из версий жесткие санкции решили применить из-за отказа работать в праздничные дни, по другой — из-за систематических нарушений графика работ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы строительства.
«Генеральный подрядчик строящегося объекта пригрозил субподрядной фирме крупными штрафами. Заставили срочно освободить помещения, использованные под бытовки. В противном случае пообещали жесткие санкции. Говорят, причиной этого послужил отказ рабочих выходить на смены в праздники», — сообщил источник.
Другой источник отметил, что субподрядчиком регулярно нарушался рабочий режим. Из-за систематического несоблюдения трудового распорядка и были введены штрафные санкции. «Рабочие не только в праздники не выходили на смены, но и в другие дни. Также они могли раньше времени покинуть работу. Генподрядчик отвечает за своевременную сдачу объекта, поэтому и пригрозили штрафами», — отметил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к генподрядчику. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что строительство взрослой поликлиники в Кургане затягивалось из-за ошибок в документах и недоработок в проекте. Еще одной из причин смещения графика работ, по данным инсайдеров агентства, могли быть проблемы с инженерными изысканиями. Прошлым летом дату окончания сдачи медучреждения сдвинули на 1 октября 2025 года. За время стройки стоимость объекта выросла с 789 до 828 миллионов рублей.
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