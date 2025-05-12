В России прокомментировали призыв Зеленского о встрече с Путиным

Косачев: заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным — спектакль
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Косачев уверен, что Зеленский боится встречаться с Путиным из-за отсутствия козырей
Косачев уверен, что Зеленский боится встречаться с Путиным из-за отсутствия козырей Фото:
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией является не более чем политическим спектаклем и попыткой перевести внимание на Москву. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя недавнюю инициативу украинского лидера.

«Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — подчеркнул Косачев в эфире телеканала «Россия 24». По словам сенатора, подобные встречи требуют серьезной и многоуровневой подготовки, а не публичных заявлений в СМИ. В качестве примера он привел российско-американские отношения, в которых обе стороны тщательно подходят к вопросу организации возможного саммита президентов России и США. Косачев упомянул наличие у стран нескольких каналов общения и переговоров, связанных с Украиной и нормализацией двусторонних отношений. По его словам, в этом важном вопросе никто не торопиться, так как встреча президентов требует тщательной подготовки.

Вице-спикер напомнил, что неподготовленная встреча уже оборачивалась для Зеленского неудачей — например, его визит в Белый дом в конце февраля закончился фиаско. Сейчас украинский президент, по мнению Косачева, оказался в тяжелой ситуации: он практически лишился поддержки США и рискует потерять позиции на линии фронта. И сейчас Зеленский лишь пытается использовать ситуацию, чтобы отвлечь внимание от России. Он отметил, что украинскому президенту не нужна встреча с Путиным, так как он боится ее из-за отсутствия козырей. В такой ситуации ему остается только пытаться консолидировать вокруг себя страны Европы и НАТО, используя тему «недоговороспособности» России как основной инструмент давления на международную аудиторию, заключил сенатор.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что инициатива Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле направлена на срыв переговорного процесса, поскольку Киев выдвигает дополнительные условия и распространяет информацию о якобы нежелании Москвы к урегулированию конфликта. Российская сторона подчеркивает, что для начала диалога необходима предварительная работа согласованных групп, а не публичные заявления.

Ранее российский президент предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Однако Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня с 12 мая. При этом после высказываний главы Белого дома Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и выразил желание встретиться с Путиным.

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности приехать в Стамбул на переговоры с Россией является не более чем политическим спектаклем и попыткой перевести внимание на Москву. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя недавнюю инициативу украинского лидера. «Это чистой воды спектакль, это комедиантство, потому что так встречи на высшем уровне, тем более в сложной ситуации, совершенно точно не организуются», — подчеркнул Косачев в эфире телеканала «Россия 24». По словам сенатора, подобные встречи требуют серьезной и многоуровневой подготовки, а не публичных заявлений в СМИ. В качестве примера он привел российско-американские отношения, в которых обе стороны тщательно подходят к вопросу организации возможного саммита президентов России и США. Косачев упомянул наличие у стран нескольких каналов общения и переговоров, связанных с Украиной и нормализацией двусторонних отношений. По его словам, в этом важном вопросе никто не торопиться, так как встреча президентов требует тщательной подготовки. Вице-спикер напомнил, что неподготовленная встреча уже оборачивалась для Зеленского неудачей — например, его визит в Белый дом в конце февраля закончился фиаско. Сейчас украинский президент, по мнению Косачева, оказался в тяжелой ситуации: он практически лишился поддержки США и рискует потерять позиции на линии фронта. И сейчас Зеленский лишь пытается использовать ситуацию, чтобы отвлечь внимание от России. Он отметил, что украинскому президенту не нужна встреча с Путиным, так как он боится ее из-за отсутствия козырей. В такой ситуации ему остается только пытаться консолидировать вокруг себя страны Европы и НАТО, используя тему «недоговороспособности» России как основной инструмент давления на международную аудиторию, заключил сенатор. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что инициатива Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле направлена на срыв переговорного процесса, поскольку Киев выдвигает дополнительные условия и распространяет информацию о якобы нежелании Москвы к урегулированию конфликта. Российская сторона подчеркивает, что для начала диалога необходима предварительная работа согласованных групп, а не публичные заявления. Ранее российский президент предложил Украине начать прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Однако Зеленский заявил о готовности к контакту только при условии 30-дневного прекращения огня с 12 мая. При этом после высказываний главы Белого дома Дональда Трампа Зеленский изменил позицию и выразил желание встретиться с Путиным.
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