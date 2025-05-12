В Тюмени ищут 23-летнюю Ламан Байрамову из Оренбурга. Местоположение девушки неизвестно с 11 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Байрамова Ламан Мардановна, 23 года. Оренбург — Тюмень. С 11 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении группы.
Последний раз девушку видели в белом жилете, кофте и юбке, на ногах у нее были белые кеды. Всех, кто знает о местоположении девушки, просят обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
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