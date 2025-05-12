В Тюмени ищут 23-летнюю девушку из Оренбурга. Фото

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Местоположение девушки неизвестно с 11 мая
Местоположение девушки неизвестно с 11 мая Фото:

В Тюмени ищут 23-летнюю Ламан Байрамову из Оренбурга. Местоположение девушки неизвестно с 11 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Байрамова Ламан Мардановна, 23 года. Оренбург — Тюмень. С 11 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении группы.

Последний раз девушку видели в белом жилете, кофте и юбке, на ногах у нее были белые кеды. Всех, кто знает о местоположении девушки, просят обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

С 11 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно.
С 11 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно.
Фото:

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В Тюмени ищут 23-летнюю Ламан Байрамову из Оренбурга. Местоположение девушки неизвестно с 11 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Байрамова Ламан Мардановна, 23 года. Оренбург — Тюмень. С 11 мая 2025 года ее местонахождение неизвестно», — указано в сообщении группы. Последний раз девушку видели в белом жилете, кофте и юбке, на ногах у нее были белые кеды. Всех, кто знает о местоположении девушки, просят обращаться по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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