Задержание в «Курганавтодоре» и попы на перекрестке: главное за 13 мая в Кургане

В Кургане спецслужбы задержали замначальника «Курганавтодора» Гонцова
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Силовики Кургана провели задержание начальства «Курганавтодора»
Силовики Кургана провели задержание начальства «Курганавтодора» Фото:
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Главное за день в Кургане

Сотрудники спецслужб в Кургане провели задержание руководителя правительственной структуры Департамент ЖКС и строительства. Замначальника «Курганавтодора» Александр Гонцов был замечен в сопровождении сотрудников УФСБ возле своего офиса. Это стало главным событием 13 мая в Курганской области — об этом и других событиях вторника в материале URA.RU.

Также в Кургане прошла совместная акция священнослужителей при поддержке ГАИ. Помимо этого стало известно о затягивании сроков сдачи строящегося бассейна госуниверситета. Об этом и других новостях — далее в дайджесте.

Изменение движения на перекрестке у ТРЦ Кургана

В областном центре на перекрестке улиц Свердлова, Невежина и Бажова была скорректирована схема дорожного движения для транспортных средств. Изменения коснулись потока, двигающегося по улице Свердлова. Теперь из первой полосы разрешено движение прямо, тогда как ранее с этой полосы можно было выполнять исключительно правый поворот. Кроме того, были внесены изменения в работу светофорных объектов: убрана дополнительная секция светофора, предназначенная для правого поворота с улицы Свердлова.

На другом перекрестке попы и ГАИ остановили движение и устроили молебен 

В Кургане на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина, расположенном рядом с торговым центром «Пушкинский», священнослужители провели обряд окропления территории святой водой.

Сотрудники ГАИ временно остановили движение транспорта, чтобы обеспечить проведение освящения данного участка дороги. В церемонии приняли участие представители духовенства и сотрудники автоинспекции. Как уточнили в Курганской епархии, на перекрестке был отслужен молебен с молитвой о всех, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях.

Курганский прокурор устроит прием для участников СВО и их семей

Прокурор Курганской области Владислав Московских проведет 14 мая с 15:00 личный прием для участников специальной военной операции и их родственников. Мероприятие состоится на территории филиала государственного фонда «Защитника Отечества». Желающим встретиться с прокурором области необходимо в указанное время прибыть по адресу: город Курган, улица Володарского, дом 38, где расположен филиал государственного фонда.

Задержание в «Курганавтодоре»

Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск в правительственной организации «Курганавтодор». В результате оперативных мероприятий был задержан руководитель учреждения Александр Гонцов.

По словам источников, представители силовых структур, одетые в форму ФСБ, вывели из здания «Курганавтодора» человека, похожего на Гонцова. Кроме того, в непосредственной близости от офиса был произведен обыск автомобиля.

Власти Кургана напомнили, где запрещено купание

В Кургане горожанам напомнили о действующем запрете на купание в несанкционированных местах, расположенных на водоемах, используемых для массового отдыха. Эта мера реализуется в рамках подготовки к летнему сезону.

Муниципальные власти опубликовали перечень территорий, где водные процедуры запрещены. В их число вошли: река Черная в районе микрорайона Заозерный, озеро Левашово, а также отдельные участки реки Тобол — вблизи улиц Черемуховской, Ермака, стадиона «Синтез», поселков Западный и Энергетики, Кировского моста, моста на улице Бурова-Петрова, КСМ, подвесного моста поселка Вороновка и Омского моста.

Бассейн КГУ сдадут ближе к осени?

В Кургане открытие бассейна Курганского государственного университета, расположенного в Заозерном районе, не стоит ждать ранее начала осени. Как стало известно корреспонденту URA.RU от источников, связанных со строительной отраслью, введение объекта в эксплуатацию планируется приурочить к старту нового учебного года.

«В летний период бассейн функционировать не будет. Ожидается, что его открытие состоится с началом учебного года. На данный момент у заказчика и генерального подрядчика имеется время для получения необходимых лицензий и урегулирования сопутствующих вопросов», — сообщил собеседник агентства.

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Сотрудники спецслужб в Кургане провели задержание руководителя правительственной структуры Департамент ЖКС и строительства. Замначальника «Курганавтодора» Александр Гонцов был замечен в сопровождении сотрудников УФСБ возле своего офиса. Это стало главным событием 13 мая в Курганской области — об этом и других событиях вторника в материале URA.RU. Также в Кургане прошла совместная акция священнослужителей при поддержке ГАИ. Помимо этого стало известно о затягивании сроков сдачи строящегося бассейна госуниверситета. Об этом и других новостях — далее в дайджесте. Изменение движения на перекрестке у ТРЦ Кургана В областном центре на перекрестке улиц Свердлова, Невежина и Бажова была скорректирована схема дорожного движения для транспортных средств. Изменения коснулись потока, двигающегося по улице Свердлова. Теперь из первой полосы разрешено движение прямо, тогда как ранее с этой полосы можно было выполнять исключительно правый поворот. Кроме того, были внесены изменения в работу светофорных объектов: убрана дополнительная секция светофора, предназначенная для правого поворота с улицы Свердлова. На другом перекрестке попы и ГАИ остановили движение и устроили молебен  В Кургане на перекрестке улиц Криволапова и Пушкина, расположенном рядом с торговым центром «Пушкинский», священнослужители провели обряд окропления территории святой водой. Сотрудники ГАИ временно остановили движение транспорта, чтобы обеспечить проведение освящения данного участка дороги. В церемонии приняли участие представители духовенства и сотрудники автоинспекции. Как уточнили в Курганской епархии, на перекрестке был отслужен молебен с молитвой о всех, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Курганский прокурор устроит прием для участников СВО и их семей Прокурор Курганской области Владислав Московских проведет 14 мая с 15:00 личный прием для участников специальной военной операции и их родственников. Мероприятие состоится на территории филиала государственного фонда «Защитника Отечества». Желающим встретиться с прокурором области необходимо в указанное время прибыть по адресу: город Курган, улица Володарского, дом 38, где расположен филиал государственного фонда. Задержание в «Курганавтодоре» Сотрудники регионального управления ФСБ провели обыск в правительственной организации «Курганавтодор». В результате оперативных мероприятий был задержан руководитель учреждения Александр Гонцов. По словам источников, представители силовых структур, одетые в форму ФСБ, вывели из здания «Курганавтодора» человека, похожего на Гонцова. Кроме того, в непосредственной близости от офиса был произведен обыск автомобиля. Власти Кургана напомнили, где запрещено купание В Кургане горожанам напомнили о действующем запрете на купание в несанкционированных местах, расположенных на водоемах, используемых для массового отдыха. Эта мера реализуется в рамках подготовки к летнему сезону. Муниципальные власти опубликовали перечень территорий, где водные процедуры запрещены. В их число вошли: река Черная в районе микрорайона Заозерный, озеро Левашово, а также отдельные участки реки Тобол — вблизи улиц Черемуховской, Ермака, стадиона «Синтез», поселков Западный и Энергетики, Кировского моста, моста на улице Бурова-Петрова, КСМ, подвесного моста поселка Вороновка и Омского моста. Бассейн КГУ сдадут ближе к осени? В Кургане открытие бассейна Курганского государственного университета, расположенного в Заозерном районе, не стоит ждать ранее начала осени. Как стало известно корреспонденту URA.RU от источников, связанных со строительной отраслью, введение объекта в эксплуатацию планируется приурочить к старту нового учебного года. «В летний период бассейн функционировать не будет. Ожидается, что его открытие состоится с началом учебного года. На данный момент у заказчика и генерального подрядчика имеется время для получения необходимых лицензий и урегулирования сопутствующих вопросов», — сообщил собеседник агентства.
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