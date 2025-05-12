12 мая 2025

Прокурор Курганской области Московских встретится с участниками СВО и их семьями

© Служба новостей «URA.RU»
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Личный прием пройдет 14 мая
Личный прием пройдет 14 мая Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских 14 мая с 15:00 проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Встречи пройдут на базе филиала государственного фонда «Защитника Отечества». Об этом сообщает прокуратура региона.

«Желающим обратиться на прием к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в здание филиала государственного фонда по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 38. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-35-22-42-10-16», — пишет ведомство. Также отметили, что все обращения, поступившие во время личного приема, будут тщательно рассмотрены.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских 14 мая с 15:00 проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Встречи пройдут на базе филиала государственного фонда «Защитника Отечества». Об этом сообщает прокуратура региона. «Желающим обратиться на прием к прокурору области, необходимо в указанное время прибыть в здание филиала государственного фонда по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 38. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-35-22-42-10-16», — пишет ведомство. Также отметили, что все обращения, поступившие во время личного приема, будут тщательно рассмотрены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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