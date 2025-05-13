В ЯНАО задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии

Подозреваемого задержали на 48 часов (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) задержан учитель физкультуры одной из школ, которого подозревают в педофилии. Информация об этом появилась в ямальских СМИ.
«Задержан по статье 91 УПК РФ. Материал отработан и передан в Следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в УМВД по ЯНАО.
Статья подразумевает задержание подозреваемого на срок до 48 часов. В следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО от комментариев воздержались.
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