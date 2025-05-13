13 мая 2025

В ЯНАО задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии

Учителя физкультуры из Нового Уренгоя подозревают в педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого задержали на 48 часов (архивное фото)
Подозреваемого задержали на 48 часов (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) задержан учитель физкультуры одной из школ, которого подозревают в педофилии. Информация об этом появилась в ямальских СМИ.

«Задержан по статье 91 УПК РФ. Материал отработан и передан в Следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в УМВД по ЯНАО.

Статья подразумевает задержание подозреваемого на срок до 48 часов. В следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО от комментариев воздержались.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) задержан учитель физкультуры одной из школ, которого подозревают в педофилии. Информация об этом появилась в ямальских СМИ. «Задержан по статье 91 УПК РФ. Материал отработан и передан в Следственный комитет», — сообщили корреспонденту агентства в УМВД по ЯНАО. Статья подразумевает задержание подозреваемого на срок до 48 часов. В следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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