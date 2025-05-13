13 мая 2025

Перекроют ли движение в Салехарде с началом ремонта на старой дамбе

В Салехарде во время ремонта дамбы иногда будут перекрывать движение
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде начинается модернизация старой дамбы
В Салехарде начинается модернизация старой дамбы Фото:

В Салехарде ведутся работы по замене устаревших коммуникаций дамбы на участке от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина до улиц Чупрова и Канева.  Проект предусматривает не только замену коммуникаций, но и укрепление «тела» дамбы. Движение по дамбе будут ограничивать на короткое время, сообщают в администрации города. 

«В Салехарде продолжаются работы по замене устаревших коммуникаций дамбы от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина и улиц Чупрова и Канева. Эксплуатация объекта велась на протяжении 20 лет. Эти меры, по словам первого заместителя главы города Андрея Барышникова, направлены на повышение устойчивости водного сооружения», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда». 

По данным источника, специалисты приступили к подготовительным работам. Они ведутся преимущественно в откосах дамбы. Дорожное полотно пока не затрагивается, что позволяет сохранять привычный режим движения транспорта.

На объекте задействована специализированная техника и квалифицированные рабочие, а необходимые материалы уже поступают на строительную площадку.Завершить все этапы замены коммуникаций и модернизации дамбы планируется до конца 2025 года. 

Одним из ключевых этапов модернизации станет обновление системы водосброса. Это позволит более эффективно регулировать уровень воды и снизить риск возникновения нештатных ситуаций, связанных с паводками и другими природными явлениями. По словам представителей администрации города, новая система повысит общую надежность дамбы.

Жителей города волнует вопрос о перекрытии движения на дамбе. Администрация Салехарда заверяет: движение будет ограничено только на короткое время и исключительно в период восстановления дорожного полотна. Все работы организованы с учетом минимизации неудобств для автомобилистов и пешеходов.

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В Салехарде ведутся работы по замене устаревших коммуникаций дамбы на участке от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина до улиц Чупрова и Канева.  Проект предусматривает не только замену коммуникаций, но и укрепление «тела» дамбы. Движение по дамбе будут ограничивать на короткое время, сообщают в администрации города.  «В Салехарде продолжаются работы по замене устаревших коммуникаций дамбы от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина и улиц Чупрова и Канева. Эксплуатация объекта велась на протяжении 20 лет. Эти меры, по словам первого заместителя главы города Андрея Барышникова, направлены на повышение устойчивости водного сооружения», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».  По данным источника, специалисты приступили к подготовительным работам. Они ведутся преимущественно в откосах дамбы. Дорожное полотно пока не затрагивается, что позволяет сохранять привычный режим движения транспорта. На объекте задействована специализированная техника и квалифицированные рабочие, а необходимые материалы уже поступают на строительную площадку.Завершить все этапы замены коммуникаций и модернизации дамбы планируется до конца 2025 года.  Одним из ключевых этапов модернизации станет обновление системы водосброса. Это позволит более эффективно регулировать уровень воды и снизить риск возникновения нештатных ситуаций, связанных с паводками и другими природными явлениями. По словам представителей администрации города, новая система повысит общую надежность дамбы. Жителей города волнует вопрос о перекрытии движения на дамбе. Администрация Салехарда заверяет: движение будет ограничено только на короткое время и исключительно в период восстановления дорожного полотна. Все работы организованы с учетом минимизации неудобств для автомобилистов и пешеходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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