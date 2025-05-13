Перекроют ли движение в Салехарде с началом ремонта на старой дамбе

В Салехарде ведутся работы по замене устаревших коммуникаций дамбы на участке от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина до улиц Чупрова и Канева. Проект предусматривает не только замену коммуникаций, но и укрепление «тела» дамбы. Движение по дамбе будут ограничивать на короткое время, сообщают в администрации города.
«В Салехарде продолжаются работы по замене устаревших коммуникаций дамбы от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина и улиц Чупрова и Канева. Эксплуатация объекта велась на протяжении 20 лет. Эти меры, по словам первого заместителя главы города Андрея Барышникова, направлены на повышение устойчивости водного сооружения», — сообщает telegram-канал «Администрация Салехарда».
По данным источника, специалисты приступили к подготовительным работам. Они ведутся преимущественно в откосах дамбы. Дорожное полотно пока не затрагивается, что позволяет сохранять привычный режим движения транспорта.
На объекте задействована специализированная техника и квалифицированные рабочие, а необходимые материалы уже поступают на строительную площадку.Завершить все этапы замены коммуникаций и модернизации дамбы планируется до конца 2025 года.
Одним из ключевых этапов модернизации станет обновление системы водосброса. Это позволит более эффективно регулировать уровень воды и снизить риск возникновения нештатных ситуаций, связанных с паводками и другими природными явлениями. По словам представителей администрации города, новая система повысит общую надежность дамбы.
Жителей города волнует вопрос о перекрытии движения на дамбе. Администрация Салехарда заверяет: движение будет ограничено только на короткое время и исключительно в период восстановления дорожного полотна. Все работы организованы с учетом минимизации неудобств для автомобилистов и пешеходов.
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