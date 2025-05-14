14 мая 2025

Все дороже и дороже: тюменцы подняли цену на «аренду» бесплатных беседок

Тюменцы подняли цены на бронь беседок в Гилевской роще до 2 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Аренда» бесплатных беседок обойдется тюменцам в 2 000 рублей
«Аренда» бесплатных беседок обойдется тюменцам в 2 000 рублей Фото:

Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 28 апреля горожане предлагали за 1 500 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 2 000 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.

«Займу беседку в Гилевской роще. Период аренды с 9 июня по 31 августа», – говорится в объявлении.

Там обозначено, что занять беседку до 13 часов дня будет стоить 1 500 рублей. После этого времени цена увеличится до 2 000 рублей.

Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В этом году «бизнесмены» расширили спектр услуг и помимо беседки предлагают за деньги занять столик в лесу. Цена вопроса – 750 рублей.

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Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 28 апреля горожане предлагали за 1 500 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 2 000 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений. «Займу беседку в Гилевской роще. Период аренды с 9 июня по 31 августа», – говорится в объявлении. Там обозначено, что занять беседку до 13 часов дня будет стоить 1 500 рублей. После этого времени цена увеличится до 2 000 рублей. Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В этом году «бизнесмены» расширили спектр услуг и помимо беседки предлагают за деньги занять столик в лесу. Цена вопроса – 750 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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