Все дороже и дороже: тюменцы подняли цену на «аренду» бесплатных беседок

Жители Тюмени подняли цены на «аренду» бесплатных беседок в Гилевской роще. Еще 28 апреля горожане предлагали за 1 500 рублей занять место у мангала, сейчас же цена выросла до 2 000 рублей. Такие данные указаны на сайте бесплатных объявлений.
«Займу беседку в Гилевской роще. Период аренды с 9 июня по 31 августа», – говорится в объявлении.
Там обозначено, что занять беседку до 13 часов дня будет стоить 1 500 рублей. После этого времени цена увеличится до 2 000 рублей.
Беседки с мангалами в Гилевской роще находятся в свободном доступе. Однако в выходные и праздничные дни они полностью заняты. Услуги по бронированию мест в парках существуют в Тюмени уже несколько лет. В этом году «бизнесмены» расширили спектр услуг и помимо беседки предлагают за деньги занять столик в лесу. Цена вопроса – 750 рублей.
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