15 мая 2025

Курган богат талантами: ансамбль из Курганской области вошел в топ-100 лучших коллективов России

Ансамбль из Курганской области вошел в топ-100 лучших коллективов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцоры также прошли мастер-классы у жюри
Танцоры также прошли мастер-классы у жюри Фото:

Хореографический ансамбль «Кристалл» из Катайского округа (Курганская область) стал лауреатом международного конкурса «DANCE CONTINENT» в Москве и получил грант в 10 000 рублей. Главным достижением стало официальное приглашение в Кремль на национальную премию «Гордость Страны» как один из 100 лучших коллективов России. Об этом сообщают власти округа.

«Танцоры достойно представили родной город: стали лауреатами во всех трех номинациях и получили грант в размере 10 000 рублей. Но главным достижением поездки стало приглашение на участие в национальной премии „Гордость Страны“ — престижном мероприятии, которое пройдет в самом сердце страны — в Кремле», — говорится в telegram-канале «Катайский округ».

Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались высоких результатов на крупных танцевальных и спортивных соревнованиях. Так, команда Mystics из Кургана завоевала гран-при на международном конкурсе «Превосходство» в Челябинске, а местные танцоры и спортсмены регулярно занимают призовые места на российских и международных чемпионатах.

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Хореографический ансамбль «Кристалл» из Катайского округа (Курганская область) стал лауреатом международного конкурса «DANCE CONTINENT» в Москве и получил грант в 10 000 рублей. Главным достижением стало официальное приглашение в Кремль на национальную премию «Гордость Страны» как один из 100 лучших коллективов России. Об этом сообщают власти округа. «Танцоры достойно представили родной город: стали лауреатами во всех трех номинациях и получили грант в размере 10 000 рублей. Но главным достижением поездки стало приглашение на участие в национальной премии „Гордость Страны“ — престижном мероприятии, которое пройдет в самом сердце страны — в Кремле», — говорится в telegram-канале «Катайский округ». Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались высоких результатов на крупных танцевальных и спортивных соревнованиях. Так, команда Mystics из Кургана завоевала гран-при на международном конкурсе «Превосходство» в Челябинске, а местные танцоры и спортсмены регулярно занимают призовые места на российских и международных чемпионатах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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