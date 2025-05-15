Хореографический ансамбль «Кристалл» из Катайского округа (Курганская область) стал лауреатом международного конкурса «DANCE CONTINENT» в Москве и получил грант в 10 000 рублей. Главным достижением стало официальное приглашение в Кремль на национальную премию «Гордость Страны» как один из 100 лучших коллективов России. Об этом сообщают власти округа.
«Танцоры достойно представили родной город: стали лауреатами во всех трех номинациях и получили грант в размере 10 000 рублей. Но главным достижением поездки стало приглашение на участие в национальной премии „Гордость Страны“ — престижном мероприятии, которое пройдет в самом сердце страны — в Кремле», — говорится в telegram-канале «Катайский округ».
Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались высоких результатов на крупных танцевальных и спортивных соревнованиях. Так, команда Mystics из Кургана завоевала гран-при на международном конкурсе «Превосходство» в Челябинске, а местные танцоры и спортсмены регулярно занимают призовые места на российских и международных чемпионатах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!