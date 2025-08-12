В Венесуэле признали победу Путина

Президент Венесуэлы: Россия продемонстрировала стойкость и одержала победу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Венесуэлы признал победу России
Президент Венесуэлы признал победу России Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России. Об этом глава венесуэльского государства сообщил в эфире национального телеканала Venezolana de Television.

«Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заявил президент Венесуэлы. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС.

Кроме того, Мадуро отметил, что Россия и лично Владимир Путин добились успехов не только в экономической сфере, но и на политическом, военном и дипломатическом направлениях. Он подчеркнул, что Россия смогла отстоять свою независимость и суверенитет в условиях давления извне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил введение международных санкций против независимых государств и заявил о победе России. Об этом глава венесуэльского государства сообщил в эфире национального телеканала Venezolana de Television. «Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — заявил президент Венесуэлы. Сообщение опубликовано на сайте агентства ТАСС. Кроме того, Мадуро отметил, что Россия и лично Владимир Путин добились успехов не только в экономической сфере, но и на политическом, военном и дипломатическом направлениях. Он подчеркнул, что Россия смогла отстоять свою независимость и суверенитет в условиях давления извне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...