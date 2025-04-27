Курганские хип-хоп танцоры взяли гран-при международного конкурса в Челябинске

В Челябинске состоялся международный конкурс хореографического искусства «Превосходство», на котором гран-при завоевали хип-хоп танцоры из Кургана. О победе курганцев сообщает руководство команды.
«Команда из Кургана Mystics получила гран-при в Челябинске на „Превосходство Champ“ Ребята выступали в категории „уличный танец, 12-13 лет“, — сообщается в группе „Центр хип-хопа в Кургане Zaural Dance Family“ в соцсети „ВКонтакте“.
Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались успехов на крупных соревнованиях в Челябинске. Так, местные дзюдоисты завоевали медали на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», а танцоры из Кургана брали призовые места на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.
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