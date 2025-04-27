27 апреля 2025

Курганские хип-хоп танцоры взяли гран-при международного конкурса в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда, завоевавшая гран-при, выступала в категории «уличный танец, 12-13 лет»
Команда, завоевавшая гран-при, выступала в категории «уличный танец, 12-13 лет» Фото:

В Челябинске состоялся международный конкурс хореографического искусства «Превосходство», на котором гран-при завоевали хип-хоп танцоры из Кургана. О победе курганцев сообщает руководство команды.

«Команда из Кургана Mystics получила гран-при в Челябинске на „Превосходство Champ“ Ребята выступали в категории „уличный танец, 12-13 лет“, — сообщается в группе „Центр хип-хопа в Кургане Zaural Dance Family“ в соцсети „ВКонтакте“.

Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались успехов на крупных соревнованиях в Челябинске. Так, местные дзюдоисты завоевали медали на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», а танцоры из Кургана брали призовые места на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске состоялся международный конкурс хореографического искусства «Превосходство», на котором гран-при завоевали хип-хоп танцоры из Кургана. О победе курганцев сообщает руководство команды. «Команда из Кургана Mystics получила гран-при в Челябинске на „Превосходство Champ“ Ребята выступали в категории „уличный танец, 12-13 лет“, — сообщается в группе „Центр хип-хопа в Кургане Zaural Dance Family“ в соцсети „ВКонтакте“. Ранее представители Курганской области уже неоднократно добивались успехов на крупных соревнованиях в Челябинске. Так, местные дзюдоисты завоевали медали на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», а танцоры из Кургана брали призовые места на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...