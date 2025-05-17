По итогам первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» 10 авторов молодежных проектов из Тюменской области стали обладателями грантов на общую сумму 5 234 348 рублей. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«5 234 348 рублей выиграла Тюменская область в 1 сезоне конкурса „Росмолодежь.Гранты“. Среди обладателей грантов 10 авторов проектов из региона», — рассказали в ведомстве.
В первом сезоне 2025 года на конкурс «Росмолодежь.Гранты» поступило 19 682 заявки из всех субъектов РФ. Среди поддержанных инициатив тюменцев: летняя научная школа «Сигма» (271 тысяча рублей), цикл мероприятий по развитию мультинавыков молодых предпринимателей «AI-бизнес трек» (803 тысячи), проект «Кстати.Тюмень» (260 тысяч), программа поддержки молодежных сообществ региона (280 тысяч), развитие школьных спасательных отрядов (867 тысяч), экскурсионная квест-игра «Купеческая Тюмень» (370 тысяч), международный женский управленческий форум «Точка роста» (778 тысяч), серия адаптационных экскурсий для студентов «Welcome Сибирь» (475 тысяч), форум развития финансовых навыков молодежи «Финансовый горизонт» (647 тысяч) и творческая выставка «Тюмень Алмазная» (478 тысяч).
По итогам Всероссийской премии «Туристические города», три города Тюменской области стали лучшими сразу в шести премиях. Так, Гран-при завоевали Ялуторовск, Тобольск и Тюмень.
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