20 мая 2025

А будет ли сад: у мэра Тюмени произошел рассинхрон с подчиненными в вопросе благоустройства лога

В Тюмени не будут благоустраивать Городищенский лог в ближайшие годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы предлагали преобразить лог в ботанический сад
Тюменцы предлагали преобразить лог в ботанический сад Фото:

В Тюмени не рассматривают благоустройство Городищенского лога в перспективный период. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. В программу «Формирования современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2030 годы» эту территорию не включали. Хотя ранее мэр города Максим Афанасьев заявлял, что в течение пяти лет на этом месте может появиться ботанический сад.

«Городищенский лог расположен в границах территориальной зоны ОД-3 (зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания). Исходя из вышеизложенного, указанный объект не рассматривался для включения в адресный перечень, в рейтинговом голосовании не участвовал, благоустройство указанного объекта в перспективный период не планируется», — сообщили в мэрии.

Ранее Афанасьев пообещал преобразить лог в течение пяти лет. Он предлагал снести гаражи и оставить лог рекреационной зоной. Одной из идей было превращение пространства в ботанический сад.

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В Тюмени не рассматривают благоустройство Городищенского лога в перспективный период. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. В программу «Формирования современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2030 годы» эту территорию не включали. Хотя ранее мэр города Максим Афанасьев заявлял, что в течение пяти лет на этом месте может появиться ботанический сад. «Городищенский лог расположен в границах территориальной зоны ОД-3 (зона общественно-деловой застройки специализированных центров обслуживания). Исходя из вышеизложенного, указанный объект не рассматривался для включения в адресный перечень, в рейтинговом голосовании не участвовал, благоустройство указанного объекта в перспективный период не планируется», — сообщили в мэрии. Ранее Афанасьев пообещал преобразить лог в течение пяти лет. Он предлагал снести гаражи и оставить лог рекреационной зоной. Одной из идей было превращение пространства в ботанический сад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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