США запустили новую межконтинентальную баллистическую ракету

Военно-воздушные силы США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается на странице базы в социальной сети X.
«Пуск ракеты без поражающих элементов был осуществлен 21 мая в 00:01 по местному времени. Это испытание подтверждает безопасность и готовность данной системы вооружений», — говорится в сообщении.
Последний испытательный запуск ракеты Minuteman III состоялся в феврале, а общее количество проведенных испытаний этого типа ракет превысило 300. Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III были созданы в конце 1960-х годов и с 1970-х годов находятся на вооружении вооруженных сил Соединенных Штатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.