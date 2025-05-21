США запустили новую межконтинентальную баллистическую ракету

В США прошел испытательный запуск ракеты Minuteman III
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США осуществили испытательный пуск ракеты Minuteman III
США осуществили испытательный пуск ракеты Minuteman III Фото:

Военно-воздушные силы США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается на странице базы в социальной сети X.

«Пуск ракеты без поражающих элементов был осуществлен 21 мая в 00:01 по местному времени. Это испытание подтверждает безопасность и готовность данной системы вооружений», — говорится в сообщении.

Последний испытательный запуск ракеты Minuteman III состоялся в феврале, а общее количество проведенных испытаний этого типа ракет превысило 300. Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III были созданы в конце 1960-х годов и с 1970-х годов находятся на вооружении вооруженных сил Соединенных Штатов.

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Военно-воздушные силы США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается на странице базы в социальной сети X. «Пуск ракеты без поражающих элементов был осуществлен 21 мая в 00:01 по местному времени. Это испытание подтверждает безопасность и готовность данной системы вооружений», — говорится в сообщении. Последний испытательный запуск ракеты Minuteman III состоялся в феврале, а общее количество проведенных испытаний этого типа ракет превысило 300. Межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III были созданы в конце 1960-х годов и с 1970-х годов находятся на вооружении вооруженных сил Соединенных Штатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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