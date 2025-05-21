В Тюмени 21 мая на улице Мельникайте, д. 6а произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области.
«По предварительным данным, 21-летний водитель на Hyundai, водительский стаж которого один год, выехал со второстепенной дороги. При этом он не пропустил автомобиль Lada, двигающийся по главной дороге», — отмечено в ведомстве.
От столкновения машин, отечественное авто отлетел в едущий рядом Ford. В результате аварии пострадал ребенок четырех лет. Он находился в автомобиле Ford и перевозился в автокресле. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее, 2 мая, в Тюмени уже происходила авария с участием детей: на перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной столкнулись два авто, в результате чего травмы получили двое взрослых и трехмесячный младенец. Тогда причиной ДТП также стало несоблюдение очередности проезда.
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