Массовая авария произошла в Тюмени, пострадал ребенок. Фото

В ДТП с тремя автомобилями в Тюмени пострадал маленький ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок в момент столкновения находился в автокресле
Ребенок в момент столкновения находился в автокресле Фото:

В Тюмени 21 мая на улице Мельникайте, д. 6а произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области.

«По предварительным данным, 21-летний водитель на Hyundai, водительский стаж которого один год, выехал со второстепенной дороги. При этом он не пропустил автомобиль Lada, двигающийся по главной дороге», — отмечено в ведомстве. 

От столкновения машин, отечественное авто отлетел в едущий рядом Ford. В результате аварии пострадал ребенок четырех лет. Он находился в автомобиле Ford и перевозился в автокресле.  В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее, 2 мая, в Тюмени уже происходила авария с участием детей: на перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной столкнулись два авто, в результате чего травмы получили двое взрослых и трехмесячный младенец. Тогда причиной ДТП также стало несоблюдение очередности проезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 21 мая на улице Мельникайте, д. 6а произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области. «По предварительным данным, 21-летний водитель на Hyundai, водительский стаж которого один год, выехал со второстепенной дороги. При этом он не пропустил автомобиль Lada, двигающийся по главной дороге», — отмечено в ведомстве.  От столкновения машин, отечественное авто отлетел в едущий рядом Ford. В результате аварии пострадал ребенок четырех лет. Он находился в автомобиле Ford и перевозился в автокресле.  В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Ранее, 2 мая, в Тюмени уже происходила авария с участием детей: на перекрестке улиц Фармана Салманова и Заполярной столкнулись два авто, в результате чего травмы получили двое взрослых и трехмесячный младенец. Тогда причиной ДТП также стало несоблюдение очередности проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...