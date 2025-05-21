15 тюменским семьям участников СВО отказали в законных выплатах

20 миллионов рублей выдали семьям бойцов СВО из Тюмени после помощи прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарная положенная выплата тюменцев составила 20 миллионов рублей
Суммарная положенная выплата тюменцев составила 20 миллионов рублей Фото:

Тюменская прокуратура помогла семьям тюменцев, находящихся в зоне специальной военной операции, получить положенные им выплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.  

«По каждому обращению проводится тщательная проверка, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Предусмотренные единовременные выплаты получили 15 граждан на общую сумму почти 20 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре.

Одно из подобных обращений было от несовершеннолетней дочери погибшего в зоне СВО бойца. Ей отказали в социальной выплате из-за того, что факт ее проживания на территории Тюменской области не был установлен. 

Тюменский прокурор собрал необходимые документы и подтвердил, что девочка проживает на территории региона. В результате она получила законную выплату в размере 1,5 миллиона рублей. 

Ранее в Тюменской области родственники участников СВО также сталкивались с трудностями при оформлении выплат. Так, мать бойца, пропавшего без вести в зоне спецоперации, смогла получить положенные льготы только после того, как суд официально признал ее сына погибшим. Решение суда позволило женщине оформить необходимые выплаты и воспользоваться социальными мерами поддержки.

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Тюменская прокуратура помогла семьям тюменцев, находящихся в зоне специальной военной операции, получить положенные им выплаты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.   «По каждому обращению проводится тщательная проверка, принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Предусмотренные единовременные выплаты получили 15 граждан на общую сумму почти 20 миллионов рублей», — отметили в прокуратуре. Одно из подобных обращений было от несовершеннолетней дочери погибшего в зоне СВО бойца. Ей отказали в социальной выплате из-за того, что факт ее проживания на территории Тюменской области не был установлен.  Тюменский прокурор собрал необходимые документы и подтвердил, что девочка проживает на территории региона. В результате она получила законную выплату в размере 1,5 миллиона рублей.  Ранее в Тюменской области родственники участников СВО также сталкивались с трудностями при оформлении выплат. Так, мать бойца, пропавшего без вести в зоне спецоперации, смогла получить положенные льготы только после того, как суд официально признал ее сына погибшим. Решение суда позволило женщине оформить необходимые выплаты и воспользоваться социальными мерами поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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