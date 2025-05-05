Тюменка через суд доказала смерть своего сына на СВО

Жительница Тюменской области обратилась в суд, так как ей нужно было доказать, что ее сын погиб на СВО. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мать не могла получить выплаты за бойца, не пройдя эту процедуру.
«Тобольский районный суд Тюменской области рассмотрел гражданское дело по заявлению гражданки об объявлении ее сына, участника СВО, умершим. Мужчина убыл на службу по контракту 15 ноября 2023 года, но с мая 2024 года перестал выходить на связь. В военном комиссариате сообщили, что боец пропал без вести 22 мая 2024-го, выполняя задачи на территории ДНР», — рассказали в пресс-службе.
Мать не могла получить выплаты за смерть своего сына, так как официально он не был признан погибшим. В суде этот вопрос решили, статус был присвоен и теперь женщина имеет право на льготы.
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