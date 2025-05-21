«Муравейник» в центре Тюмени преобразят за 25 лет: будут ли отселять жильцов на время ремонта

В центре Тюмени многоэтажку на Республики, 92 капитально отремонтируют за 25 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К ремонту приступили в 2024 году
К ремонту приступили в 2024 году Фото:

В Тюмени «страшный муравейник» на улице Республики планируют отремонтировать до 2050 года. В первую очередь займутся лифтами и фасадов здания, а также подвальными помещениями. Отселять жильцов во время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте ЖКХ.

«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов производится без отселения жителей. <...> Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в следующие сроки: 2024-2026 годы — лифты, 2027-2029 — фасад, подвальное помещение, 2030-2032 — лифты, 2033-2035 — крыша, фундамент, лифты, внутридомовые инженерные системы электроснабжения», — рассказали в департаменте.

По плану, в 2036 году запланированы работы на внутридомовых инженерных системах водоснабжения и теплоснабжения. В 2042 году займутся крышей, а в 2048 — вновь лифтами (замена лифта производится по истечении назначенного срока службы — 25 лет).

Ранее URA.RU писало, что местные жители попросили не сносить и не ремонтировать многоэтажный дом. В социальных сетях тюменцы написали, что некоторые собственники уже обновили балконы, за счет чего фасад здания стал лучше выглядеть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени «страшный муравейник» на улице Республики планируют отремонтировать до 2050 года. В первую очередь займутся лифтами и фасадов здания, а также подвальными помещениями. Отселять жильцов во время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте ЖКХ. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов производится без отселения жителей. <...> Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в следующие сроки: 2024-2026 годы — лифты, 2027-2029 — фасад, подвальное помещение, 2030-2032 — лифты, 2033-2035 — крыша, фундамент, лифты, внутридомовые инженерные системы электроснабжения», — рассказали в департаменте. По плану, в 2036 году запланированы работы на внутридомовых инженерных системах водоснабжения и теплоснабжения. В 2042 году займутся крышей, а в 2048 — вновь лифтами (замена лифта производится по истечении назначенного срока службы — 25 лет). Ранее URA.RU писало, что местные жители попросили не сносить и не ремонтировать многоэтажный дом. В социальных сетях тюменцы написали, что некоторые собственники уже обновили балконы, за счет чего фасад здания стал лучше выглядеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...