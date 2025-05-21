«Муравейник» в центре Тюмени преобразят за 25 лет: будут ли отселять жильцов на время ремонта

В Тюмени «страшный муравейник» на улице Республики планируют отремонтировать до 2050 года. В первую очередь займутся лифтами и фасадов здания, а также подвальными помещениями. Отселять жильцов во время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в департаменте ЖКХ.
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов производится без отселения жителей. <...> Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №92 по улице Республики в городе Тюмени запланирован в следующие сроки: 2024-2026 годы — лифты, 2027-2029 — фасад, подвальное помещение, 2030-2032 — лифты, 2033-2035 — крыша, фундамент, лифты, внутридомовые инженерные системы электроснабжения», — рассказали в департаменте.
По плану, в 2036 году запланированы работы на внутридомовых инженерных системах водоснабжения и теплоснабжения. В 2042 году займутся крышей, а в 2048 — вновь лифтами (замена лифта производится по истечении назначенного срока службы — 25 лет).
Ранее URA.RU писало, что местные жители попросили не сносить и не ремонтировать многоэтажный дом. В социальных сетях тюменцы написали, что некоторые собственники уже обновили балконы, за счет чего фасад здания стал лучше выглядеть.
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