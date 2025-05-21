Минобрнауки раскрыло, сколько зарабатывают ректоры тюменских вузов

Министерство науки и высшего образования обнародовало информацию о зарплатах сотрудников тюменских университетов за 2024 год. Самый большой доход среди ректоров получил руководитель ТюмГУ Иван Романчук. Такие данные размещены на официальном сайте ТюмГУ.
«Ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук за 2024 год: зарплата составила 815 тысяч 858 рублей. Количество отработанных месяцев — 12», — отмечено в документе.
В свою очередь его заместитель, Андрей Толстиков, в 2024 году получал в два раза меньше своего руководителя. Его среднемесячный доход составил 419 тысяч 628 рублей.
Министерство науки и высшего образования также разместило информацию о заработке исполняющего обязанности ректора Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова. Его зарплата составила 692 тысячи 941 рубль. А ректор Тюменского государственного института культуры Игорь Омельченко за минувший 2024 год получил 338 тысяч 520 рублей.
Ранее тюменские вузы объявили о повышении цены на платное обучение. Это коснулось специальностей всех форм обучения. Приказы были опубликованы на сайтах университетов.
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