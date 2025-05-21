Прощание с бойцом прошло накануне
Военнослужащий из Ишимского района (Тюменская область) Сергей Журавлев погиб в зоне специальной операции. Трагическую новость в соцсети 20 мая сообщили местные власти.
Сергей Журавлев погиб на фронте
«Ишимский район простился с гражданином России — Журавлевым Сергеем Дмитриевичем, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Сергей отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
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