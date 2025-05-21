В Тюменской области простились с бойцом, отдавшим жизнь за Родину в зоне СВО. Фото

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Прощание с бойцом прошло накануне
Прощание с бойцом прошло накануне Фото:

Военнослужащий из Ишимского района (Тюменская область) Сергей Журавлев погиб в зоне специальной операции. Трагическую новость в соцсети 20 мая сообщили местные власти.

Сергей Журавлев погиб на фронте
Сергей Журавлев погиб на фронте
Фото:

«Ишимский район простился с гражданином России — Журавлевым Сергеем Дмитриевичем, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Сергей отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

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Военнослужащий из Ишимского района (Тюменская область) Сергей Журавлев погиб в зоне специальной операции. Трагическую новость в соцсети 20 мая сообщили местные власти. «Ишимский район простился с гражданином России — Журавлевым Сергеем Дмитриевичем, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Сергей отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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