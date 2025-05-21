21 мая 2025

В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды

На Тюменскую область обрушатся грозы и снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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На регион надвигаются грозы и дожди
На регион надвигаются грозы и дожди Фото:

В Тюменской области в пятницу, 23 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий: на регион надвигаются сильные дожди, грозы и сильный ветер, а также заморозки и мокрый снег. Об этом сообщает telegram-канал "Оповещение 72".

"Внимание: днем 23 мая местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Днем 24 и ночью 25 мая местами сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, снег с ухудшением видимости", — указано в публикации.

По данным информационного центра правительства региона, 24 и 25 мая в Тюменской области похолодает до -5 градусов и будет гололед. Как ранее указывало URA.RU, в эти дни также пройдут снегопады. 

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В Тюменской области в пятницу, 23 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий: на регион надвигаются сильные дожди, грозы и сильный ветер, а также заморозки и мокрый снег. Об этом сообщает telegram-канал "Оповещение 72". "Внимание: днем 23 мая местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Днем 24 и ночью 25 мая местами сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, снег с ухудшением видимости", — указано в публикации. По данным информационного центра правительства региона, 24 и 25 мая в Тюменской области похолодает до -5 градусов и будет гололед. Как ранее указывало URA.RU, в эти дни также пройдут снегопады. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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