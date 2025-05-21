В Тюменской области ожидается резкое ухудшение погоды

В Тюменской области в пятницу, 23 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий: на регион надвигаются сильные дожди, грозы и сильный ветер, а также заморозки и мокрый снег. Об этом сообщает telegram-канал "Оповещение 72".
"Внимание: днем 23 мая местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Днем 24 и ночью 25 мая местами сильные осадки: дождь переходящий в мокрый снег, снег с ухудшением видимости", — указано в публикации.
По данным информационного центра правительства региона, 24 и 25 мая в Тюменской области похолодает до -5 градусов и будет гололед. Как ранее указывало URA.RU, в эти дни также пройдут снегопады.
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