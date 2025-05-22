Собянин: ПВО сбила новую партию украинских дронов, летевших к Москве

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Средства ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших к Москве
Средства ПВО сбили четыре украинских дрона, летевших к Москве Фото:

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин. 

«Силами ПВО Минобороны сбито еще четыре вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Дроны летели в сторону Москвы.

Киев с ночи начал массированную атаку дронами по России. Беспилотники были поражены над территориями нескольких регионов. Затем в этот же день ВСУ повторили попытку по запуску БПЛА по РФ, в частности — Москве.  

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Российские средства противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.  «Силами ПВО Минобороны сбито еще четыре вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Дроны летели в сторону Москвы. Киев с ночи начал массированную атаку дронами по России. Беспилотники были поражены над территориями нескольких регионов. Затем в этот же день ВСУ повторили попытку по запуску БПЛА по РФ, в частности — Москве.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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