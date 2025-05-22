Собянин: ПВО сбила новую партию украинских дронов, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито еще четыре вражеских БПЛА», — написал Собянин в своем telegram-канале. Дроны летели в сторону Москвы.
Киев с ночи начал массированную атаку дронами по России. Беспилотники были поражены над территориями нескольких регионов. Затем в этот же день ВСУ повторили попытку по запуску БПЛА по РФ, в частности — Москве.
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