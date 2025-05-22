В крупном тюменском микрорайоне переименовали автобусную остановку

В Тюмени изменено название автобусной остановки «улица Василия Подшибякина» в районе улицы Вьюжной, которая находится в Тюменской слободе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.
«Наименование автобусной остановки „улица Василия Подшибякина“, расположенной в районе улицы Вьюжной, 4, изменено на „Гимназия № 4“ (1 корпус)», — сказано в telegram-канале мэрии. Решение принято в соответствии с порядком, который утвержден приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени приобретут 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с данными об автобусах. На эти цели выделили 61 млн рублей.
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