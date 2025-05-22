22 мая 2025

В крупном тюменском микрорайоне переименовали автобусную остановку

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое название остановки — «Гимназия № 4»
Новое название остановки — «Гимназия № 4» Фото:

В Тюмени изменено название автобусной остановки «улица Василия Подшибякина» в районе улицы Вьюжной, которая находится в Тюменской слободе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. 

«Наименование автобусной остановки „улица Василия Подшибякина“, расположенной в районе улицы Вьюжной, 4, изменено на „Гимназия № 4“ (1 корпус)», — сказано в telegram-канале мэрии. Решение принято в соответствии с порядком, который утвержден приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени приобретут 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с данными об автобусах. На эти цели выделили 61 млн рублей.

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В Тюмени изменено название автобусной остановки «улица Василия Подшибякина» в районе улицы Вьюжной, которая находится в Тюменской слободе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.  «Наименование автобусной остановки „улица Василия Подшибякина“, расположенной в районе улицы Вьюжной, 4, изменено на „Гимназия № 4“ (1 корпус)», — сказано в telegram-канале мэрии. Решение принято в соответствии с порядком, который утвержден приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени приобретут 30 умных остановок с Wi-Fi, видеокамерами и экранами с данными об автобусах. На эти цели выделили 61 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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