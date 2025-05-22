Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени 24 мая во время празднования Последнего звонка запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции.
«Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные постановлением правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — говорится в документе.
Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00. В этот день запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.
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