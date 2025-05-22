22 мая 2025

Тюменцам запретят покупать алкоголь

В Тюмени во время Последнего звонка 24 мая запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь нельзя будет купить 24 мая
Алкоголь нельзя будет купить 24 мая Фото:

В Тюмени 24 мая во время празднования Последнего звонка запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные постановлением правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — говорится в документе.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00. В этот день запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.

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В Тюмени 24 мая во время празднования Последнего звонка запретят продажу алкоголя. Информация об этом появилась в постановлении мэрии. Документ имеется в распоряжении редакции. «Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные постановлением правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — говорится в документе. Ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00. В этот день запрет не распространяется на продажу алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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