Александр Моор пообещал выплатить за каждые 100 баллов по ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, когда поздравил выпускников с началом первых экзаменов.
«Мы продолжим поощрять успешные результаты. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит по 100 тысяч рублей», — рассказал губернатор.
Свое обращение губернатор записывал на фоне гимназии №49. Там, по словам Моора, сдавали экзамены его дети и он сам.
В прошлом году в Тюменской области был 91 стобалльник. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое — сразу по трем.
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