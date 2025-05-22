22 мая 2025

Губернатор Моор пообещал школьникам деньги за высокие результаты ЕГЭ. Видео

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ЕГЭ стартовало в Тюмени 23 мая
ЕГЭ стартовало в Тюмени 23 мая Фото:

Александр Моор пообещал выплатить за каждые 100 баллов по ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, когда поздравил выпускников с началом первых экзаменов.

«Мы продолжим поощрять успешные результаты. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит по 100 тысяч рублей», — рассказал губернатор.

Свое обращение губернатор записывал на фоне гимназии №49. Там, по словам Моора, сдавали экзамены его дети и он сам.

В прошлом году в Тюменской области был 91 стобалльник. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое — сразу по трем.

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Александр Моор пообещал выплатить за каждые 100 баллов по ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Об этом он рассказал в своем telegram-канале, когда поздравил выпускников с началом первых экзаменов. «Мы продолжим поощрять успешные результаты. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит по 100 тысяч рублей», — рассказал губернатор. Свое обращение губернатор записывал на фоне гимназии №49. Там, по словам Моора, сдавали экзамены его дети и он сам. В прошлом году в Тюменской области был 91 стобалльник. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое — сразу по трем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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