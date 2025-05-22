22 мая 2025

Грабил женщин и кидался с ножом: в тюменской области осудили рецидивиста

В Тюменской области осудили рецидивиста, который с ножом нападал на женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина зарезал ножом знакомого и напал на женщин
Мужчина зарезал ножом знакомого и напал на женщин Фото:

В Тюменской области осудили Леонида Жукова, который убил мужчину и напал на нескольких женщин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. 

«В ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в селе Новоатьялово осужденный совместно с К. распивал спиртные напитки. Между товарищами возник конфликт. Жуков схватил нож и ударил один раз потерпевшего в область грудной клетки. К. от полученного ранения скончался в приемном отделении больницы», — сообщили в пресс-службе.

В тот же день Жуков напал еще на двух женщин — одну ударил ножом в предплечье, другую — в живот. Помимо этого на суде было установлено, что 28 октября 2024 года в селе Киева Ялуторовского района Леонид Жуков напал на женщину и, применяя силу, похитил у нее золотую цепочку с кулоном почти на 39 тысяч рублей.

Суд с учетом всех обстоятельств назначил Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывание наказание он будет в колонии строгого режима. 

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В Тюменской области осудили Леонида Жукова, который убил мужчину и напал на нескольких женщин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.  «В ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в селе Новоатьялово осужденный совместно с К. распивал спиртные напитки. Между товарищами возник конфликт. Жуков схватил нож и ударил один раз потерпевшего в область грудной клетки. К. от полученного ранения скончался в приемном отделении больницы», — сообщили в пресс-службе. В тот же день Жуков напал еще на двух женщин — одну ударил ножом в предплечье, другую — в живот. Помимо этого на суде было установлено, что 28 октября 2024 года в селе Киева Ялуторовского района Леонид Жуков напал на женщину и, применяя силу, похитил у нее золотую цепочку с кулоном почти на 39 тысяч рублей. Суд с учетом всех обстоятельств назначил Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывание наказание он будет в колонии строгого режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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