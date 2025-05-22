Грабил женщин и кидался с ножом: в тюменской области осудили рецидивиста

В Тюменской области осудили Леонида Жукова, который убил мужчину и напал на нескольких женщин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.
«В ночь с 21 на 22 декабря 2024 года в селе Новоатьялово осужденный совместно с К. распивал спиртные напитки. Между товарищами возник конфликт. Жуков схватил нож и ударил один раз потерпевшего в область грудной клетки. К. от полученного ранения скончался в приемном отделении больницы», — сообщили в пресс-службе.
В тот же день Жуков напал еще на двух женщин — одну ударил ножом в предплечье, другую — в живот. Помимо этого на суде было установлено, что 28 октября 2024 года в селе Киева Ялуторовского района Леонид Жуков напал на женщину и, применяя силу, похитил у нее золотую цепочку с кулоном почти на 39 тысяч рублей.
Суд с учетом всех обстоятельств назначил Жукову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Отбывание наказание он будет в колонии строгого режима.
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