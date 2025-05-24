Средний микрозайм тюменцев составил 10 тысяч рублей

В Тюменской области сократились количество выдачи микрозаймов и их средний размер. Это связано с охлаждением микрофинансового рынка и введением лимитов по долговой нагрузке, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Так, средний размер микрозайма у тюменцев уменьшился до 10,2 тысячи рублей.
«Во многом это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, прежде всего введением макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этих мер стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них... В Тюменской области в апреле средний размер микрозайма составил 10,2 тысячи рублей», — рассказал Волков РБК Тюмень.
Отмечается, что средняя сумма микрозайма тюменцев сокращается второй месяц подряд. В апреле она стала меньше на 1,2%, чем месяцем ранее. В среднем по России же аналогичный показатель в апреле составил 10,1 тыс. рублей, что на 1,7% ниже мартовского значения (10,3 тыс. рублей). Эксперты предполагают, что такая тенденция из-за новых мер способствуют постепенному оздоровлению отрасли и повышению финансовой дисциплины среди граждан.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.
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