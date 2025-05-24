24 мая 2025
23 мая 2025

Средний микрозайм тюменцев составил 10 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний микрозайм тюменцев сократился на 1,2%, составив 10 тысяч рублей
Средний микрозайм тюменцев сократился на 1,2%, составив 10 тысяч рублей Фото:

В Тюменской области сократились количество выдачи микрозаймов и их средний размер. Это связано с охлаждением микрофинансового рынка и введением лимитов по долговой нагрузке, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Так, средний размер микрозайма у тюменцев уменьшился до 10,2 тысячи рублей.

«Во многом это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, прежде всего введением макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этих мер стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них... В Тюменской области в апреле средний размер микрозайма составил 10,2 тысячи рублей», — рассказал Волков РБК Тюмень.

Отмечается, что средняя сумма микрозайма тюменцев сокращается второй месяц подряд. В апреле она стала меньше на 1,2%, чем месяцем ранее. В среднем по России же аналогичный показатель в апреле составил 10,1 тыс. рублей, что на 1,7% ниже мартовского значения (10,3 тыс. рублей). Эксперты предполагают, что такая тенденция из-за новых мер способствуют постепенному оздоровлению отрасли и повышению финансовой дисциплины среди граждан.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.

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В Тюменской области сократились количество выдачи микрозаймов и их средний размер. Это связано с охлаждением микрофинансового рынка и введением лимитов по долговой нагрузке, сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Так, средний размер микрозайма у тюменцев уменьшился до 10,2 тысячи рублей. «Во многом это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, прежде всего введением макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Следствием этих мер стало не только сокращение выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и ограничение его среднего размера для них... В Тюменской области в апреле средний размер микрозайма составил 10,2 тысячи рублей», — рассказал Волков РБК Тюмень. Отмечается, что средняя сумма микрозайма тюменцев сокращается второй месяц подряд. В апреле она стала меньше на 1,2%, чем месяцем ранее. В среднем по России же аналогичный показатель в апреле составил 10,1 тыс. рублей, что на 1,7% ниже мартовского значения (10,3 тыс. рублей). Эксперты предполагают, что такая тенденция из-за новых мер способствуют постепенному оздоровлению отрасли и повышению финансовой дисциплины среди граждан. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год рекордно снизился размер автокредитов. Средняя сумма займа упала на 9,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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