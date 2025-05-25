В Тюменской области посевная кампания подходит к экватору

В Тюменской области завершена почти половина весенней посевной кампании — по состоянию на 26 мая аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре правительства региона.
«В Тюменской области засеяно 365 200 га территорий Это 46% от планируемой посевной площади в регионе», — отмечено в инфоцентре правительства.
Основную часть посевов занимают зерновые и зернобобовые культуры — их площадь составляет 298,4 тысячи гектаров. Из них пшеница занимает 167,9 тысячи гектаров, горох — 58,1 тысячи гектаров. Кроме того, технические культуры размещены на 32,9 тысячи гектаров, а картофель — на 4 098 гектарах.
Первым завершил посевную кампанию коллектив индивидуального предпринимателя Андрея Боброва из Нижнетавдинского района. На полях хозяйства посеяно 2 350 гектаров, в том числе 1 480 гектаров пшеницы, 490 гектаров гороха и 380 гектаров ячменя.
Ранее власти региона отметили, грозит ли Тюменской области «картофельный кризис». По заверениям департамента агропромышленного комплекса, на начало мая 5281 тонна картофеля находится в запасах хозяйств Тюменской области.
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