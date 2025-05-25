25 мая 2025

В Тюменской области посевная кампания подходит к экватору

В Тюменской области посевная кампании завершена на 46%
© Служба новостей «URA.RU»
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Посевная в Тюменской области завершена на 46%
Посевная в Тюменской области завершена на 46% Фото:

В Тюменской области завершена почти половина весенней посевной кампании — по состоянию на 26 мая аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре правительства региона.

«В Тюменской области засеяно 365 200 га территорий Это 46% от планируемой посевной площади в регионе», — отмечено в инфоцентре правительства.

Основную часть посевов занимают зерновые и зернобобовые культуры — их площадь составляет 298,4 тысячи гектаров. Из них пшеница занимает 167,9 тысячи гектаров, горох — 58,1 тысячи гектаров. Кроме того, технические культуры размещены на 32,9 тысячи гектаров, а картофель — на 4 098 гектарах.

Первым завершил посевную кампанию коллектив индивидуального предпринимателя Андрея Боброва из Нижнетавдинского района. На полях хозяйства посеяно 2 350 гектаров, в том числе 1 480 гектаров пшеницы, 490 гектаров гороха и 380 гектаров ячменя.

Ранее власти региона отметили, грозит ли Тюменской области «картофельный кризис». По заверениям департамента агропромышленного комплекса, на начало мая 5281 тонна картофеля находится в запасах хозяйств Тюменской области. 

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В Тюменской области завершена почти половина весенней посевной кампании — по состоянию на 26 мая аграрии засеяли 365,2 тысячи гектаров, что составляет 46% от запланированных площадей. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре правительства региона. «В Тюменской области засеяно 365 200 га территорий Это 46% от планируемой посевной площади в регионе», — отмечено в инфоцентре правительства. Основную часть посевов занимают зерновые и зернобобовые культуры — их площадь составляет 298,4 тысячи гектаров. Из них пшеница занимает 167,9 тысячи гектаров, горох — 58,1 тысячи гектаров. Кроме того, технические культуры размещены на 32,9 тысячи гектаров, а картофель — на 4 098 гектарах. Первым завершил посевную кампанию коллектив индивидуального предпринимателя Андрея Боброва из Нижнетавдинского района. На полях хозяйства посеяно 2 350 гектаров, в том числе 1 480 гектаров пшеницы, 490 гектаров гороха и 380 гектаров ячменя. Ранее власти региона отметили, грозит ли Тюменской области «картофельный кризис». По заверениям департамента агропромышленного комплекса, на начало мая 5281 тонна картофеля находится в запасах хозяйств Тюменской области. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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