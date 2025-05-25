25 мая 2025

Тюменки ищут тех, кто за деньги пропишет их ребенка в своей квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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В приоритете в школу записывают детей по прописке
В приоритете в школу записывают детей по прописке Фото:

Жительницы Тюмени начали предлагать деньги за прописку в чужой квартире, чтобы попасть в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Ищу прописку для поступления в школу ребенку. Оплату гарантирую», — такой пост опубликовала тюменка.

«Может ли кто-нибудь помочь с временной пропиской. Мы хотим в школу №62 на Газовиков. Не бесплатно», — похожий пост разместила другая жительница Тюмени.

В прошлом году оказать аналогичную услугу тюменки предлагали за 35 тысяч рублей. Оформление документов, по их словам, занимает не более пяти дней.

Заявления на зачисление в школу начинали принимать с 1 апреля. В эту дату записывают детей, зарегистрированных на прикрепленной к учебному заведению территории. Остальные дети смогут подать заявление только с 6 июля — если в классах останутся места.

Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.

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Жительницы Тюмени начали предлагать деньги за прописку в чужой квартире, чтобы попасть в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте». «Ищу прописку для поступления в школу ребенку. Оплату гарантирую», — такой пост опубликовала тюменка. «Может ли кто-нибудь помочь с временной пропиской. Мы хотим в школу №62 на Газовиков. Не бесплатно», — похожий пост разместила другая жительница Тюмени. В прошлом году оказать аналогичную услугу тюменки предлагали за 35 тысяч рублей. Оформление документов, по их словам, занимает не более пяти дней. Заявления на зачисление в школу начинали принимать с 1 апреля. В эту дату записывают детей, зарегистрированных на прикрепленной к учебному заведению территории. Остальные дети смогут подать заявление только с 6 июля — если в классах останутся места. Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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