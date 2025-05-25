Тюменки ищут тех, кто за деньги пропишет их ребенка в своей квартире

Жительницы Тюмени начали предлагать деньги за прописку в чужой квартире, чтобы попасть в школу. Соответствующее объявление появилось в одном из популярных городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
«Ищу прописку для поступления в школу ребенку. Оплату гарантирую», — такой пост опубликовала тюменка.
«Может ли кто-нибудь помочь с временной пропиской. Мы хотим в школу №62 на Газовиков. Не бесплатно», — похожий пост разместила другая жительница Тюмени.
В прошлом году оказать аналогичную услугу тюменки предлагали за 35 тысяч рублей. Оформление документов, по их словам, занимает не более пяти дней.
Заявления на зачисление в школу начинали принимать с 1 апреля. В эту дату записывают детей, зарегистрированных на прикрепленной к учебному заведению территории. Остальные дети смогут подать заявление только с 6 июля — если в классах останутся места.
Агентство направило запрос в региональный департамент образования. Ответ на него ожидается.
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