У организаторов крупнейшего бизнес-форума Тюмени на тему IT и ИИ возникли трудности с техникой

Организаторы крупнейшего бизнес-форума Тюмени не могли включить микрофоны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На форуме «День предпринимателя-2025» в Тюмени возникли проблемы с аппаратурой
На форуме «День предпринимателя-2025» в Тюмени возникли проблемы с аппаратурой Фото:

Крупнейший бизнес-форум Тюмени «День предпринимателя-2025», посвященный высоким технологиям и искусственному интеллекту, начался с технической заминки. По словам одного из участников мероприятия, в самом начале организаторы в течение пяти минут не могли включить спикерам микрофоны.

«О каких новых технологиях может идти речь, если мы и со старыми-то справиться не можем. И это на глазах у федеральных экспертов», — сообщил агентству источник.

После исправления технической проблемы мероприятие продолжилось. Форум при поддержке правительства региона организует инвестиционное агентство Тюменской области. 

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Крупнейший бизнес-форум Тюмени «День предпринимателя-2025», посвященный высоким технологиям и искусственному интеллекту, начался с технической заминки. По словам одного из участников мероприятия, в самом начале организаторы в течение пяти минут не могли включить спикерам микрофоны. «О каких новых технологиях может идти речь, если мы и со старыми-то справиться не можем. И это на глазах у федеральных экспертов», — сообщил агентству источник. После исправления технической проблемы мероприятие продолжилось. Форум при поддержке правительства региона организует инвестиционное агентство Тюменской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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