У организаторов крупнейшего бизнес-форума Тюмени на тему IT и ИИ возникли трудности с техникой

Крупнейший бизнес-форум Тюмени «День предпринимателя-2025», посвященный высоким технологиям и искусственному интеллекту, начался с технической заминки. По словам одного из участников мероприятия, в самом начале организаторы в течение пяти минут не могли включить спикерам микрофоны.
«О каких новых технологиях может идти речь, если мы и со старыми-то справиться не можем. И это на глазах у федеральных экспертов», — сообщил агентству источник.
После исправления технической проблемы мероприятие продолжилось. Форум при поддержке правительства региона организует инвестиционное агентство Тюменской области.
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