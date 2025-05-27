Майский снег из Салехарда дошел до Ноябрьска. Видео

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Майский снег дошел до Ноябрьска
Майский снег дошел до Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 27 мая начались осадки в виде мокрого снега. Сейчас на улицах города стоит плюсовая температура, поэтому снежного покрова нет, сообщает корреспондент URA.RU.

«Снег, прошедший утром в Салехарде, дошел до Ноябрьска. Пока на земле снег тает, так как в городе плюсовая температура», — передает корреспондент агентства с места событий. 

Осадки в виде снега прошли в окружной столице ночью и утром 27 мая. По сообщению пользователей соцсетей, он порадовал малышей, которые налепили снеговиков.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 27 мая начались осадки в виде мокрого снега. Сейчас на улицах города стоит плюсовая температура, поэтому снежного покрова нет, сообщает корреспондент URA.RU. «Снег, прошедший утром в Салехарде, дошел до Ноябрьска. Пока на земле снег тает, так как в городе плюсовая температура», — передает корреспондент агентства с места событий.  Осадки в виде снега прошли в окружной столице ночью и утром 27 мая. По сообщению пользователей соцсетей, он порадовал малышей, которые налепили снеговиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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