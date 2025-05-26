Ямальские дети лепят снеговиков в преддверии лета
В Лабытнанги и Салехарде ямальские дети лепят снеговиков. Снегопад обрадовал малышей, сообщается в социальных сетях.
«Во всех детских садах сегодня лепят снеговиков. Обилие снежных осадков порадовало малышей. Скорее всего это последние снеговики перед наступающим летом», — написали пользователи в группе «Лабытнанги Info» в VK.
Снег в Салехарде и Лабытнанги выпал ночью 27 мая. Сейчас температура воздуха в городах чуть выше нуля. Но к выходным потеплеет до +20 градусов.
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