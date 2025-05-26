26 мая 2025

Ямальские дети лепят снеговиков из майского снега. Фото

Снегопад 27 мая порадовал детей из ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские дети лепят снеговиков в преддверии лета
Ямальские дети лепят снеговиков в преддверии лета Фото:

В Лабытнанги и Салехарде ямальские дети лепят снеговиков. Снегопад обрадовал малышей, сообщается в социальных сетях.

«Во всех детских садах сегодня лепят снеговиков. Обилие снежных осадков порадовало малышей. Скорее всего это последние снеговики перед наступающим летом», — написали пользователи в группе «Лабытнанги Info» в VK.

Снег в Салехарде и Лабытнанги выпал ночью 27 мая. Сейчас температура воздуха в городах чуть выше нуля. Но к выходным потеплеет до +20 градусов.

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В Лабытнанги и Салехарде ямальские дети лепят снеговиков. Снегопад обрадовал малышей, сообщается в социальных сетях. «Во всех детских садах сегодня лепят снеговиков. Обилие снежных осадков порадовало малышей. Скорее всего это последние снеговики перед наступающим летом», — написали пользователи в группе «Лабытнанги Info» в VK. Снег в Салехарде и Лабытнанги выпал ночью 27 мая. Сейчас температура воздуха в городах чуть выше нуля. Но к выходным потеплеет до +20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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