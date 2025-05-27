Тюменские власти пояснили, что нужно сделать, чтобы в регионе мог работать искусственный интеллект

Прежде, чем говорить о повсеместном внедрении искусственного интеллекта в Тюменской области, необходимо сначала завершить процесс цифровизации бизнеса. Об этом URA.RU рассказал на форуме «День предпринимателя» директор регионального департамента инвестполитики и господдержки бизнеса Анатолий Картухин.
«Нужно полностью избавиться от бумажных носителей, печатных документов и проектов, перевести все в цифровую плоскость. Потому что искусственный интеллект с бумагой работать не может. Завершить цифровизацию — первостепенная задача», — отметил в беседе с URA.RU Картухин.
Он добавил, что на пути цифровизации регион продвинулся достаточно далеко, но работа в этом направлении еще не завершена. Тем не менее в Тюменской области есть удачные примеры работы ИИ на промышленных предприятиях. Ранее отмечалось, что губернатор региона считает внедрение искусственного интеллекта одной из приоритетных задач для местного бизнеса.
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