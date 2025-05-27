Еще дороже: в тюменском аквапарке повысят цены

В июне тюменский аквапарк «ЛетоЛето» увеличит стоимость входных билетов: в любой день они будут стоить даже дороже, чем в выходные дни в мае. Информация представлена на сайте курорта и в его социальных сетях.
«Тарифы в мае. Аквапарк, полный день: будни — 1 700, 1 900, 2 100. Выходные: 2 200, 2 400, 2 600. Тарифы в июне: полный день — 2 600, 2 800, 3 000», — указано на сайте «ЛетоЛето».
Стоимость варьируется в зависимости от возраста гостей. При этом цены в первый месяц лета в любой день окажутся выше, чем в выходные (когда билеты традиционно дороже) в мае.
«Летние месяцы являются периодом высокого спроса. Для снижения нагрузки на услуги курорта и комфортного отдыха гостей в течение всего периода действуют тарифы выходного дня», — так прокомментировали принятое решение в социальных сетях аквапарка.
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