27 мая 2025

Тюменский бизнесмен заплатит 200 тысяч рублей ребенку, сломавшему ногу на батуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно правилам, пользоваться батутом разрешено только детям старше шести лет
Согласно правилам, пользоваться батутом разрешено только детям старше шести лет Фото:

В Тюменской области бизнесмен выплатит 200 тысяч рублей семье четырехлетнего мальчика, сломавшему ногу на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Четырехлетний сын заявительницы при прыжках на батуте в парке „Семейный“ в селе Юргинское получил травму правой ноги. В медицинском учреждении диагностирован закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением. <...> Омутинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, предприниматель, обслуживавший аттракцион, нарушил требования инструкции по эксплуатации. Согласно правилам, пользоваться батутом разрешено только детям старше шести лет. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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В Тюменской области бизнесмен выплатит 200 тысяч рублей семье четырехлетнего мальчика, сломавшему ногу на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Четырехлетний сын заявительницы при прыжках на батуте в парке „Семейный“ в селе Юргинское получил травму правой ноги. В медицинском учреждении диагностирован закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением. <...> Омутинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре. По данным ведомства, предприниматель, обслуживавший аттракцион, нарушил требования инструкции по эксплуатации. Согласно правилам, пользоваться батутом разрешено только детям старше шести лет. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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