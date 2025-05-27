Тюменский бизнесмен заплатит 200 тысяч рублей ребенку, сломавшему ногу на батуте

В Тюменской области бизнесмен выплатит 200 тысяч рублей семье четырехлетнего мальчика, сломавшему ногу на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Четырехлетний сын заявительницы при прыжках на батуте в парке „Семейный“ в селе Юргинское получил травму правой ноги. В медицинском учреждении диагностирован закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением. <...> Омутинский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 200 тысяч рублей», — уточнили в прокуратуре.
По данным ведомства, предприниматель, обслуживавший аттракцион, нарушил требования инструкции по эксплуатации. Согласно правилам, пользоваться батутом разрешено только детям старше шести лет. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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