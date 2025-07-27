«Умрем — зашибись»: украинцев призвали не бояться смерти

Лидер украинской организации C14 (признана в России террористической и запрещена) Евгений Карась призвал украинских граждан не бояться гибели на фронте. Об этом он сообщил одному из украинских изданий.
«Умрем — зашибись, война священна для мужчины. Если мы выживем — это вообще шикарно. Если мы выживем и у нас останутся все конечности — что еще нужно для счастья?» — заявил Карась. Видео с его словами опубликовано в telegram-канале "Политика Страны".
Ранее лидер украинской ультраправой организации C14 Евгений Карась заявил, что ядерная война может принести Украине определенные преимущества. По словам политика, применение Россией ядерного оружия стало бы благоприятным исходом для Украины, поскольку после такого шага, как он выразился, «уже ничего хуже не произойдет».
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