25 июля 2025

Мастер-класс, инсталляции и турнир: тюменцы празднуют День города на улице Дзержинского. Фоторепортаж

Тюменцы собрались на улице Дзержинского, чтобы показать свое мастерство
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень сегодня — 26 июля — отмечает 439-й День рождения. Для горожан к празднику подготовили несколько локаций со всевозможными мероприятиями и развлечениям. Одним из таких мест стала пешеходная улица Дзержинского: здесь можно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на инсталляции, увидеть турнир по рубке шашкой, приобрести сувениры и многое другое. Подробнее о том, какие развлечения представлены на Дзержинского — в фоторепортаже URA.RU.

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Тюмень сегодня — 26 июля — отмечает 439-й День рождения. Для горожан к празднику подготовили несколько локаций со всевозможными мероприятиями и развлечениям. Одним из таких мест стала пешеходная улица Дзержинского: здесь можно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на инсталляции, увидеть турнир по рубке шашкой, приобрести сувениры и многое другое. Подробнее о том, какие развлечения представлены на Дзержинского — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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