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Тюмень сегодня — 26 июля — отмечает 439-й День рождения. Для горожан к празднику подготовили несколько локаций со всевозможными мероприятиями и развлечениям. Одним из таких мест стала пешеходная улица Дзержинского: здесь можно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на инсталляции, увидеть турнир по рубке шашкой, приобрести сувениры и многое другое. Подробнее о том, какие развлечения представлены на Дзержинского — в фоторепортаже URA.RU.
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