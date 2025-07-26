Тюмень отпраздновала 439-ю годовщину
Фееричным завершением 439-й годовщины города Тюмени стал яркий салют. Он состоялся на набережной реки Туры. Корреспондент URA.RU с места событий поделился яркими кадрами.
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Тысячи тюменцев собрались на набережной, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Их не остановил дождь, все с нетерпением ждали красочные залпы.
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