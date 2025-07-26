26 июля 2025
25 июля 2025

В Тюмени отгремел праздничный салют. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень отпраздновала 439-ю годовщину
Тюмень отпраздновала 439-ю годовщину Фото:

Фееричным завершением 439-й годовщины города Тюмени стал яркий салют. Он состоялся на набережной реки Туры. Корреспондент URA.RU с места событий поделился яркими кадрами.

Тысячи тюменцев собрались на набережной, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Их не остановил дождь, все с нетерпением ждали красочные залпы.

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Фееричным завершением 439-й годовщины города Тюмени стал яркий салют. Он состоялся на набережной реки Туры. Корреспондент URA.RU с места событий поделился яркими кадрами. Тысячи тюменцев собрались на набережной, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях. Их не остановил дождь, все с нетерпением ждали красочные залпы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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