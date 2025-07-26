Тюмень в этот день наполнилась яркими событиями
Тюмень 26 июля отпраздновала 439 лет со дня образования. Гостей и жителей города ждало множество мероприятий — и спортивный забег, и гастрофестиваль, и парад красных автомобилей.
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Несмотря на непогоду, работали концертные площадки. Они расположились по всей территории областной столицы — это и набережная, и Площадь 400-летия Тюмени, и мэрия города. Завершился праздник концертом звезд. На сцене свои хиты для тюменцев исполнили Олег Газманов и Александр Панайотов, а после на набережной Туры прогремел салют.
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