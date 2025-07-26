26 июля 2025

10 лучших кадров с празднования 439-й годовщины Тюмени. Фоторепортаж

Тюмени исполнилось 439 лет со дня основания
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень в этот день наполнилась яркими событиями
Тюмень в этот день наполнилась яркими событиями Фото:

Тюмень 26 июля отпраздновала 439 лет со дня образования. Гостей и жителей города ждало множество мероприятий — и спортивный забег, и гастрофестиваль, и парад красных автомобилей.

Несмотря на непогоду, работали концертные площадки. Они расположились по всей территории областной столицы — это и набережная, и Площадь 400-летия Тюмени, и мэрия города. Завершился праздник концертом звезд. На сцене свои хиты для тюменцев исполнили Олег Газманов и Александр Панайотов, а после на набережной Туры прогремел салют.

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Тюмень 26 июля отпраздновала 439 лет со дня образования. Гостей и жителей города ждало множество мероприятий — и спортивный забег, и гастрофестиваль, и парад красных автомобилей. Несмотря на непогоду, работали концертные площадки. Они расположились по всей территории областной столицы — это и набережная, и Площадь 400-летия Тюмени, и мэрия города. Завершился праздник концертом звезд. На сцене свои хиты для тюменцев исполнили Олег Газманов и Александр Панайотов, а после на набережной Туры прогремел салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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