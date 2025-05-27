27 мая 2025

В Тюмени отложили изъятье участков под строительство крупной развязки

В Тюмени не начали изымать земли ради новой развязки из-за отсутствия денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Но проект развязки уже получил положительное заключение госэкспертизы
Но проект развязки уже получил положительное заключение госэкспертизы Фото:

В Тюменской области не начали изъятие земли для возведения двухуровневой развязки на пересечении объездной и Воронинских горок из-за отсутствия необходимого финансирования. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«Тюменские власти не изъяли 38 земельных участков для строительства развязки из-за отсутствия финансирования. Проектная документация развязки подготовлена», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в ГУС.

Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Однако переход к следующему этапу — изъятию земель — будет возможен только после принятия решения о начале строительства. Это зависит от наличия денег в бюджете, поэтому сроки реализации проекта пока не определены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области не начали изъятие земли для возведения двухуровневой развязки на пересечении объездной и Воронинских горок из-за отсутствия необходимого финансирования. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «Тюменские власти не изъяли 38 земельных участков для строительства развязки из-за отсутствия финансирования. Проектная документация развязки подготовлена», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в ГУС. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Однако переход к следующему этапу — изъятию земель — будет возможен только после принятия решения о начале строительства. Это зависит от наличия денег в бюджете, поэтому сроки реализации проекта пока не определены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...