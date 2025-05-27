В Тюмени отложили изъятье участков под строительство крупной развязки

В Тюменской области не начали изъятие земли для возведения двухуровневой развязки на пересечении объездной и Воронинских горок из-за отсутствия необходимого финансирования. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.
«Тюменские власти не изъяли 38 земельных участков для строительства развязки из-за отсутствия финансирования. Проектная документация развязки подготовлена», — сообщили изданию «РБК Тюмень» в ГУС.
Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Однако переход к следующему этапу — изъятию земель — будет возможен только после принятия решения о начале строительства. Это зависит от наличия денег в бюджете, поэтому сроки реализации проекта пока не определены.
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