29 мая 2025

В Тюменской области 63% населения систематически занимается спортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вовлечению молодежи в спорт в Тюменской области способствуют программы поддержки спортивных школ и секций
Вовлечению молодежи в спорт в Тюменской области способствуют программы поддержки спортивных школ и секций Фото:

Целых 63% тюменцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя отчет о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщили в мэрии Ишимского района.

«Александр Моор представил отчет о деятельности правительства Тюменской области за 2024 год на заседании Тюменской областной Думы. 63% жителей Тюменской области систематически занимаются физической культурой и спортом», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что всего за год в регионе было проведено более 600 спортивных мероприятий, при этом шесть из них — международного уровня.

В них поучаствовали свыше 90 тысяч человек. Власти Тюменской области уделяют особое внимание созданию условий для занятий спортом на всех уровнях, от массовых до профессиональных. В отчетный период модернизируют действующие спортивные объекты и строят новые, чтобы расширить доступ жителей к современным площадкам. Кроме этого, в регионе реализуют программы поддержки спортивных школ и секций, что способствует вовлечению молодежи в активные занятия физкультурой.

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Целых 63% тюменцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя отчет о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщили в мэрии Ишимского района. «Александр Моор представил отчет о деятельности правительства Тюменской области за 2024 год на заседании Тюменской областной Думы. 63% жителей Тюменской области систематически занимаются физической культурой и спортом», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что всего за год в регионе было проведено более 600 спортивных мероприятий, при этом шесть из них — международного уровня. В них поучаствовали свыше 90 тысяч человек. Власти Тюменской области уделяют особое внимание созданию условий для занятий спортом на всех уровнях, от массовых до профессиональных. В отчетный период модернизируют действующие спортивные объекты и строят новые, чтобы расширить доступ жителей к современным площадкам. Кроме этого, в регионе реализуют программы поддержки спортивных школ и секций, что способствует вовлечению молодежи в активные занятия физкультурой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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