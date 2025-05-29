В Тюменской области 63% населения систематически занимается спортом

Целых 63% тюменцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, представляя отчет о деятельности правительства региона за 2024 год, сообщили в мэрии Ишимского района.
«Александр Моор представил отчет о деятельности правительства Тюменской области за 2024 год на заседании Тюменской областной Думы. 63% жителей Тюменской области систематически занимаются физической культурой и спортом», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что всего за год в регионе было проведено более 600 спортивных мероприятий, при этом шесть из них — международного уровня.
В них поучаствовали свыше 90 тысяч человек. Власти Тюменской области уделяют особое внимание созданию условий для занятий спортом на всех уровнях, от массовых до профессиональных. В отчетный период модернизируют действующие спортивные объекты и строят новые, чтобы расширить доступ жителей к современным площадкам. Кроме этого, в регионе реализуют программы поддержки спортивных школ и секций, что способствует вовлечению молодежи в активные занятия физкультурой.
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