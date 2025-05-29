29 мая 2025

В Тюмени 30 детей получили знаки отличия за свой талант

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Юные таланты Тюменской области награждены знаками отличия
Юные таланты Тюменской области награждены знаками отличия Фото:

В Тюмени 30 юных воспитанников детских школ искусств областной столицы, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского и Уватского районов наградили знаками отличия Региональной базы молодых талантов. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«30 детей награждены знаками отличия Региональной базы молодых талантов в Тюмени. В мероприятии приняли участие воспитанники детских школ искусств Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского и Уватского районов», — написано в telegram-канале ведомства.

Директор департамента культуры региона Александр Сидоров подчеркнул значимость успехов учеников и их наставников, а также сказал, что его «берет гордость за то, что в нашем регионе столько талантов». Региональная база молодых талантов действует в Тюменской области с 2014 года. В настоящее время в ней зарегистрировано более 18 тысяч детей и подростков, из которых свыше 3 тысяч имеют достижения в художественном направлении. Для участников базы предусмотрены различные льготы, в том числе дополнительные баллы при отборе в региональную делегацию во Всероссийский детский центр «Орленок» и возможность зачисления в профильные классы без конкурса.

В экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима 30 и 31 мая состоится мультмарафон «Помощники Земли». Показ приурочен ко Дню защиты детей.

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В Тюмени 30 юных воспитанников детских школ искусств областной столицы, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского и Уватского районов наградили знаками отличия Региональной базы молодых талантов. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «30 детей награждены знаками отличия Региональной базы молодых талантов в Тюмени. В мероприятии приняли участие воспитанники детских школ искусств Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского и Уватского районов», — написано в telegram-канале ведомства. Директор департамента культуры региона Александр Сидоров подчеркнул значимость успехов учеников и их наставников, а также сказал, что его «берет гордость за то, что в нашем регионе столько талантов». Региональная база молодых талантов действует в Тюменской области с 2014 года. В настоящее время в ней зарегистрировано более 18 тысяч детей и подростков, из которых свыше 3 тысяч имеют достижения в художественном направлении. Для участников базы предусмотрены различные льготы, в том числе дополнительные баллы при отборе в региональную делегацию во Всероссийский детский центр «Орленок» и возможность зачисления в профильные классы без конкурса. В экодомах Тюмени, Тобольска и Ишима 30 и 31 мая состоится мультмарафон «Помощники Земли». Показ приурочен ко Дню защиты детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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