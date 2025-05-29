В Тюмени 30 детей получили знаки отличия за свой талант

В Тюмени 30 юных воспитанников детских школ искусств областной столицы, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского и Уватского районов наградили знаками отличия Региональной базы молодых талантов. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«30 детей награждены знаками отличия Региональной базы молодых талантов в Тюмени. В мероприятии приняли участие воспитанники детских школ искусств Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Тюменского и Уватского районов», — написано в telegram-канале ведомства.
Директор департамента культуры региона Александр Сидоров подчеркнул значимость успехов учеников и их наставников, а также сказал, что его «берет гордость за то, что в нашем регионе столько талантов». Региональная база молодых талантов действует в Тюменской области с 2014 года. В настоящее время в ней зарегистрировано более 18 тысяч детей и подростков, из которых свыше 3 тысяч имеют достижения в художественном направлении. Для участников базы предусмотрены различные льготы, в том числе дополнительные баллы при отборе в региональную делегацию во Всероссийский детский центр «Орленок» и возможность зачисления в профильные классы без конкурса.
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