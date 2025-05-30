Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога за два дня мотопробега в честь 80-летия Великой Победы проехал свыше 1200 километров по Челябинской области и посетил пять городов. Об этом сообщил сам Жога.
«Подводя итоги двух дней мотопробега по Челябинской области в честь 80-летия Великой Победы, скажу: проехали свыше 1200 километров, посетили пять городов с уникальной историей трудового подвига и заново влюбились в цветущий Южный Урал!» — написал Жога в своем telegram-канале. Второй день мотопробега прошел по маршруту Магнитогорск — Златоуст — Миасс.
Перед Днем защиты детей полпред заехали в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, где вручил подарки и показал мотоциклы. Еще одной остановкой стало озеро Тургояк. «Вода в нем чистая и прозрачная. Но главное — это завораживающие виды: голубая водная гладь, солнце и зеленые горы», — добавил Жога.
Полпред в УрФО приехал на мотоцикле в Челябинскую область 28 мая. Из столицы Южного Урала он отправился в Магнитогорск, где принял участие в семинаре о реализации нацполитики в регионах УрФО. На совещании присутствовал замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова, губернаторы округа, в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По итогам семинара Жога заявил, что недопустимы привилегии для мигрантов в получении социальных благ. Также назвал три основных направления в работе с мигрантами в регионах УрФО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!