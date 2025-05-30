В Челябинске мотоциклист на «зебре» сбил пешехода

В Челябинске вечером 30 мая мотоциклист сбил пешехода на регулируемом переходе. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Авария произошла около 19:55 у дома №80 на Комсомольском проспекте. Молодой человек 2007 года рождения, управляя мотоциклом, совершил наезд на 21-летнего пешехода. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что пешеход переходил дорогу по сигналу светофора. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске на пешеходном переходе автомобилист сбил 87-летнюю женщину. ДТП произошло рядом с дежурившим нарядом сотрудников ДПС, которые перекрыли дорогу из-за проходившего спортивного забега.
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