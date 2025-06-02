В Кургане 8 июня на Троицкой площади пройдет бесплатный концерт вокального коллектива LARGO. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте».
«Арт-группа LARGO (г. Краснодар) в день Святой Троицы, 8 июня, в 17:00 выступит с благотворительным концертом на Троицкой площади города Кургана. По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила группа исполнит любимые духовные, эстрадные, народные и казачьи песнопения. В концерте также примут участие детские музыкальные коллективы», — написано в группе епархии.
Кроме того, коллектив приедет в Курган уже в третий раз — предыдущие концерты неизменно собирали полные залы. Вход на концерт свободный по пригласительным билетам, при этом все собранные во время мероприятия средства направят на восстановление и благоустройство Богоявленского и Александро-Невского соборов Кургана.
Арт-группа «LARGO» — российский вокальный коллектив, исполняющий классическую, эстрадную, народную и духовную музыку. В состав входят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Владимир Соколов (контр-тенор), Владислав Судаков (лирический тенор) и Александр Порожный (лирический баритон). Коллектив получил известность после победы на телепроекте «Битва хоров» (телеканал «Россия-1», 2013). Артисты регулярно гастролируют по России и за рубежом, а также принимают участие в благотворительных мероприятиях.
Ранее URA.RU сообщало о мероприятиях на День России в Кургане. Главным событием станет межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле».
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