В известном долгострое Тюмени открыли ресторан

В Тюмени открыли ресторан Ola Ola
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Заведение начало работу в техническом режиме 1 июня
Заведение начало работу в техническом режиме 1 июня Фото:

В Тюмени в долгострое на Профсоюзной (ЖК Ammonite) открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит. 1 июня состоялось техническое открытие.

«Девять месяцев работы над проектом, много вложено сил и средств. Сегодня мы готовы явиться этому миру», — указано в соцсетях заведения.

Элитный ЖК Ammonite пытаются возвести с 2005 года. Историю комплекса начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Проект достался «2Мен Групп». Дата окончания работ сдвинулась до зимы 2028-го.

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В Тюмени в долгострое на Профсоюзной (ЖК Ammonite) открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит. 1 июня состоялось техническое открытие. «Девять месяцев работы над проектом, много вложено сил и средств. Сегодня мы готовы явиться этому миру», — указано в соцсетях заведения. Элитный ЖК Ammonite пытаются возвести с 2005 года. Историю комплекса начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Проект достался «2Мен Групп». Дата окончания работ сдвинулась до зимы 2028-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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