В известном долгострое Тюмени открыли ресторан

В Тюмени в долгострое на Профсоюзной (ЖК Ammonite) открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит. 1 июня состоялось техническое открытие.
«Девять месяцев работы над проектом, много вложено сил и средств. Сегодня мы готовы явиться этому миру», — указано в соцсетях заведения.
Элитный ЖК Ammonite пытаются возвести с 2005 года. Историю комплекса начала компания «Транспромжилстрой-2005», которая в последствии обанкротилась. Проект достался «2Мен Групп». Дата окончания работ сдвинулась до зимы 2028-го.
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