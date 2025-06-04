04 июня 2025

В Новом Уренгое начался ледоход. Видео

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Река в Новом Уренгое вскрылась ото льда
Река в Новом Уренгое вскрылась ото льда Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

В Новом Уренгое (ЯНАО) 5 июня началось прохождение ледохода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В Новом Уренгое замечено активное движение на реке. „Ледяная тропа“, на которой еще в марте мы праздновали День оленевода и проводили соревнования, не только дали трещины, но и максимально быстро движутся к теплу», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале.

В 2025 году ледоход в Салехарде прошел 20 мая. А в Тарко-Сале со 2 по 3 июня. Из-за ледяных заторов воды реки стали подтапливать дачные участки. А из-за активного таяния снега их начало затапливать, что привело к настоящему паводку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 5 июня началось прохождение ледохода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В Новом Уренгое замечено активное движение на реке. „Ледяная тропа“, на которой еще в марте мы праздновали День оленевода и проводили соревнования, не только дали трещины, но и максимально быстро движутся к теплу», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. В 2025 году ледоход в Салехарде прошел 20 мая. А в Тарко-Сале со 2 по 3 июня. Из-за ледяных заторов воды реки стали подтапливать дачные участки. А из-за активного таяния снега их начало затапливать, что привело к настоящему паводку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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