В Новом Уренгое начался ледоход. Видео

05 июня 2025 в 13:09 Размер текста - 17 +

Река в Новом Уренгое вскрылась ото льда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Ледоход и паводок на Ямале В Новом Уренгое (ЯНАО) 5 июня началось прохождение ледохода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В Новом Уренгое замечено активное движение на реке. „Ледяная тропа“, на которой еще в марте мы праздновали День оленевода и проводили соревнования, не только дали трещины, но и максимально быстро движутся к теплу», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. В 2025 году ледоход в Салехарде прошел 20 мая. А в Тарко-Сале со 2 по 3 июня. Из-за ледяных заторов воды реки стали подтапливать дачные участки. А из-за активного таяния снега их начало затапливать, что привело к настоящему паводку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) 5 июня началось прохождение ледохода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «В Новом Уренгое замечено активное движение на реке. „Ледяная тропа“, на которой еще в марте мы праздновали День оленевода и проводили соревнования, не только дали трещины, но и максимально быстро движутся к теплу», — сообщает пресс-служба городской администрации в официальном telegram-канале. В 2025 году ледоход в Салехарде прошел 20 мая. А в Тарко-Сале со 2 по 3 июня. Из-за ледяных заторов воды реки стали подтапливать дачные участки. А из-за активного таяния снега их начало затапливать, что привело к настоящему паводку.