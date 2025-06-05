В Тюмени на строительство 20 километров дорог потратят 25 млрд рублей

В Тюмени завершили разработку проектной документации второго транспортного кольца, известного как Южный обход. Новый объект станет продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом 5 июня на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.
«Реализация проекта будет зависеть от возможностей бюджета. Поскольку объект достаточно дорогой: на текущий момент порядка 25 миллиардов рублей, протяженность его 20 километров», — сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Киселева.
Южный обход имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона. Дорога соединит развязку Тюмень-Боровский-Богандинский (за ТЭЦ-2) с районом деревни Посохова на Московском тракте. Проект направлен на разгрузку существующих магистралей и обеспечение более удобного транспортного сообщения на юге области.
В феврале 2025 года губернатор Тюменской области Александр Моор и президент ВТБ Андрей Костин договорились о совместной стратегии развития региона, включая участие банка в строительстве Южного обхода. Тогда же проект прошел стадию экспертизы, а в его состав вошли две крупные транспортные развязки и соединение с ключевыми федеральными трассами. Его реализацию планируют завершить к 2030 году.
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