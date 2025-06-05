В Тюмени на строительство 20 километров дорог потратят 25 млрд рублей

Разработка проекта строительства Южного обхода Тюмени завершена
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Южный обход Тюмени планируют построить к 2030 году
Южный обход Тюмени планируют построить к 2030 году Фото:

В Тюмени завершили разработку проектной документации второго транспортного кольца, известного как Южный обход. Новый объект станет продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом 5 июня на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

«Реализация проекта будет зависеть от возможностей бюджета. Поскольку объект достаточно дорогой: на текущий момент порядка 25 миллиардов рублей, протяженность его 20 километров», — сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Киселева.

Южный обход имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона. Дорога соединит развязку Тюмень-Боровский-Богандинский (за ТЭЦ-2) с районом деревни Посохова на Московском тракте. Проект направлен на разгрузку существующих магистралей и обеспечение более удобного транспортного сообщения на юге области.

В феврале 2025 года губернатор Тюменской области Александр Моор и президент ВТБ Андрей Костин договорились о совместной стратегии развития региона, включая участие банка в строительстве Южного обхода. Тогда же проект прошел стадию экспертизы, а в его состав вошли две крупные транспортные развязки и соединение с ключевыми федеральными трассами. Его реализацию планируют завершить к 2030 году.

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В Тюмени завершили разработку проектной документации второго транспортного кольца, известного как Южный обход. Новый объект станет продолжением скоростной федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Об этом 5 июня на заседании комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. «Реализация проекта будет зависеть от возможностей бюджета. Поскольку объект достаточно дорогой: на текущий момент порядка 25 миллиардов рублей, протяженность его 20 километров», — сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на слова Киселева. Южный обход имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона. Дорога соединит развязку Тюмень-Боровский-Богандинский (за ТЭЦ-2) с районом деревни Посохова на Московском тракте. Проект направлен на разгрузку существующих магистралей и обеспечение более удобного транспортного сообщения на юге области. В феврале 2025 года губернатор Тюменской области Александр Моор и президент ВТБ Андрей Костин договорились о совместной стратегии развития региона, включая участие банка в строительстве Южного обхода. Тогда же проект прошел стадию экспертизы, а в его состав вошли две крупные транспортные развязки и соединение с ключевыми федеральными трассами. Его реализацию планируют завершить к 2030 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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