У тюменской «стройки века» может появиться крупный инвестор

Банк ВТБ может подключиться к реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству Южного обхода Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«О совместной разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе в Тюменской агломерации, договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления банка Андрей Костин в феврале этого года. Сегодня в Главном управлении строительства Тюменской области состоялась встреча представителей банка с руководством ГУСа», — указано в публикации инфоцентра.
Сейчас проект строительства Южного обхода Тюмени проходит экспертизу. Решение по ней может быть принято ближе к концу июня. Планируется построить около 20 километров новой автодороги и две крупные транспортные развязки: на Московском тракте (Р-351 «Екатеринбург — Тюмень») и на трассе Р-254 «Иртыш». В состав будущего обхода войдет развязка на автодороге Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». Примерный срок реализации проекта — 2030 год.
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