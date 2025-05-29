У тюменской «стройки века» может появиться крупный инвестор

Банк ВТБ готов присоединиться к строительству Южного обхода Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая дорога в обход Тюмени может быть построена к 2030 году
Новая дорога в обход Тюмени может быть построена к 2030 году Фото:

Банк ВТБ может подключиться к реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству Южного обхода Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«О совместной разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе в Тюменской агломерации, договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления банка Андрей Костин в феврале этого года. Сегодня в Главном управлении строительства Тюменской области состоялась встреча представителей банка с руководством ГУСа», — указано в публикации инфоцентра.

Сейчас проект строительства Южного обхода Тюмени проходит экспертизу. Решение по ней может быть принято ближе к концу июня. Планируется построить около 20 километров новой автодороги и две крупные транспортные развязки: на Московском тракте (Р-351 «Екатеринбург — Тюмень») и на трассе Р-254 «Иртыш». В состав будущего обхода войдет развязка на автодороге Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». Примерный срок реализации проекта — 2030 год.

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Банк ВТБ может подключиться к реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству Южного обхода Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «О совместной разработке стратегии социально-экономического развития региона, в том числе в Тюменской агломерации, договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и президент-председатель правления банка Андрей Костин в феврале этого года. Сегодня в Главном управлении строительства Тюменской области состоялась встреча представителей банка с руководством ГУСа», — указано в публикации инфоцентра. Сейчас проект строительства Южного обхода Тюмени проходит экспертизу. Решение по ней может быть принято ближе к концу июня. Планируется построить около 20 километров новой автодороги и две крупные транспортные развязки: на Московском тракте (Р-351 «Екатеринбург — Тюмень») и на трассе Р-254 «Иртыш». В состав будущего обхода войдет развязка на автодороге Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». Примерный срок реализации проекта — 2030 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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